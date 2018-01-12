Manisa’ya doğalgazın AK Parti iktidarı döneminde geldiğini ve Manisa merkez ilçelerinde yüzde 70’ten fazla doğalgaz arzının sağlandığını kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, 9 ilçenin de doğalgazla buluşacağının müjdesini verdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ Manisa’nın 9 ilçesinin de doğalgaz hizmetiyle buluşacağını müjdeledi. Saruhanlı, Ahmetli, Gölmarmara, Soma, Salihli, Kula, Kırkağaç, Alaşehir, Gördes ilçelerine 2018 sonuna kadar kademe kademe doğalgaz geleceğini kaydeden Özdağ, “Enerji bizim için çok önemli. İlçelerimizin doğalgazla buluşmasıyla temiz çevre ile de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Manisa’mız, ilçelerimiz ve vatandaşlarımız için hayırlı olsun. İl ve ilçelerimizin doğalgazla buluşması konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Enerji – Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yatırımlar açısında Manisa’nın 2011 yılından bu yana büyük hamleler gerçekleştirdiğini ve hedefledikleri yatırımlar arasında Akhisar’a bir Havalimanı kazandırmak olduğunu ifade eden Özdağ, “Manisa tarım ve sanayi de öncü bir şehir olmasıyla, alternatif meyveciliğiyle, yaklaşık 60 Bin öğrencisi ve eğitim durumuyla, kültür ve medeniyetiyle, Mesir Festivali gibi Uluslararası bir organizasyonuyla, turizmiyle havalimanını hak ediyor. Bunların yanısıra 2014 yılında Büyükşehir olmasıyla da Manisa sürekli gelişiyor ve nüfus artışı yaşanıyor. Büyükşehirler kongre merkezleri ve fuar alanları ile daha çok ilgi çekerler. Bu nedenle Manisa Sardes antik kenti ve ilk paranın basıldığı yer, İncil’de geçen 7 kilisenin üçü’nün bulunması, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Kula ve Manisa merkezde bulunan tarihi, antik ve turizm yerlerini bulunduran kent olmasıyla da çok önemli bir şehir. Bu nedenle Manisa’nın kültürel, kırsal ve kongre turizmi açısından da çok elverişli bir konuma sahip bulunduğuna inanıyorum” diye konuştu.