Turgutlu’da sayı itibariyle en kalabalık ve güçlü odaların başında gelen Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda seçime sayılı günler kala Başkan Adayı Selahattin Baki eleştirilerinin dozunu artırdı.

Baki; Oda’nın kendi malı olan çekici kamyon, makam arabası ve hasta nakil aracının kendisinin aday olmasından sonra çekildiği garajdan çıkarıldığını iddia ederek; “2 dönemdir Oda’mızın Başkanlığını yapan Gökhan Yörüyen ve yönetimine seslenmek istiyorum. Oda’mızın mevcut binasını o günkü kısıtlı imkânlarla sizden önceki yönetim yapmıştır. Siz bakımını yapamıyorsunuz. Oda yönetimini devraldığınızda bu Oda Turgutlu’nun en güçlü Oda’sıydı. Kasasında parası, kendine ait bir binası, makam arabası ve hasta nakil aracı vardı. Siz bir çekici kamyon satın aldınız. Peki bu çekiciyi satın alırken aparatları olmadığını hiç mi görmediniz? Bu çekiciyi hangi işe gönderdiniz? Bu çekicinin gittiği işlerde araçların tampon ve çektiği aracın diğer aksamlarına zarar verdiğini gördüğünüz için mi kullanmadınız? Aracı kimden aldınız ve bu aracı alırken kandırıldınız mı? Bu araç hangi üyemizin aracını yolda kalınca kurtardı?

Allah’ın izniyle biz bu yönetime gelirsek, bu çekiciyi modernize edip, eksik aparatlarını tamamlayıp üyelerimizin hizmetine sunacağız.

Hasta Nakil Aracımız hangi üyemizin hastasını taşıdı? Biz bu aracı cenaze aracına dönüştürüp, şehirlerarası kullanım amacıyla üyelerimizin hizmetine sunacağız.

Ben ve ekibim bu işe soyunduktan sonra Oda binamızın önüne çekilip sergilenen bu araçlar hangi garajda çürümeye terkedilmişti? Herhalde bu araçların yaptığı hizmetlerle ilgili bir listeniz vardır. Basın yoluyla bir paylaşın da biz de görelim bu Oda kaç üyemizi yolda kurtarmış.

Sezar’ın hakkını Sezar’a teslim edelim. İki dönemdir yönetimdesiniz yaptığınız en güzel iş temsil. Üyemizin düğünlerini şereflendirdiniz, cenazesinde bulundunuz. Peki bu geçen bu süre zarfında hangi çiviyi çaktınız. Ben söyleyeyim Oda’ya çivi çakmadınız ama sınıfta çaktınız. Oda’yı devraldığınızda kaç para kasada olduğunu söylemeyeceğim orası bizim yatak odamızdır, sırdır. Ama Manisa Birlik yani üst kuruluşa Manisa’nın en borçlu Odası olduğumuz söyleniyor. Lütfen Erdoğan Kurşun’dan devraldığınızdan bugüne Oda’mızın mali durumu ile ilgili bilgiyi bir paylaşın da hep birlikte görelim. O gün durum neymiş, bugün durum ne?

Salihli’de plaka 40 TL iken Turgutlu Şoförler Odası’nda 55 TL’dir. Oda kayıt belgesi, imza sirküsü, dükkan kiraları, baz istasyonu kirası ve benzeri gelirleri olan Oda’mızın kime ve nereye ne kadar borcu vardır?

Sevgili Şoförler ve Otomobilciler Odası üyelerimiz; bu yönetim ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi olmuştur. Ama bizim sorunlarımız dağ gibi büyümüştür. J Plakalarla ilgili servisçilerimizin sorunları çözüme kavuşmamıştır.

Taksici esnafımızda çalışma ruhsatı 800 TL, servisçi esnafımızda çalışma ruhsatı 750 TL’dir. İzmir’de ise bu rakam 5 TL’dir. Bu durum karşısında Sayın Oda Başkanımız şoför esnafının mağduriyetini Büyükşehir Belediyesi nezdinde savunmamıştır. Biz her platformda ve her koşulda şoför esnafımızın yanında olacağımızın teminatını veriyoruz.

Türkiye Tüm Motorlu Taşıyıcılar Merkez yönetimindeyim. 12 yıl da Turgutlu’da 118 No.lu Kamyoncular Koooperatifinin başkanlığını yaptım. Tecrübelerimle bu işin üstesinden geleceğim. Bununla ilgili planlarımız, projelerimiz hazır. Halen oturacak yeri olmayan, yağmur yağınca üzerinde bir damı olmayan taksici esnafı var. Bunların bu sorununu çözeceğimin sözünü veriyorum. Bu Selahattin Baki sözüdür. Gerekirse cebimden yaparım yine yaparım.

Turgutlu’nun en büyük sorunlarının başında TÜV Türk Vize İstasyonu geliyor. Evet zamanında bununla ilgili imzalar toplandı, girişimlerde bulunuldu. Ancak; bu konuyla ilgili bu yaklaşımların çözüm getirmediği aşikar. Turgutlu’da Oda’mıza kayıtlı tüm üyelerimiz adına ve bize destek verecek sanayi esnafı ve Turgutlularla birlikte bu konu ile ilgili TÜV Türk’e dava açağız. 170 bin nüfuslu bir ilçede Özelleştirme İdaresinden yapmayı taahhüt ettikleri muayene hizmetini sözleşmeye aykırı bir biçimde yapmadıklarından ötürü hakkımızı Adalet önünde arayacağız. Ya bu işi 2018 planlamalarına dahil ettireceğim yada bu konu ile ilgili esnafımızın, halkımızın kaybını tazminat olarak ödemeleri için dava açacağım.

Sözün özü atıl duruma düşmüş binamızın, kendi öz malımız olan araçlarımızın ve sorunları dağ gibi olan şoför esnafımızın kendi malına, aracına sahip çıkma zamanı gelmiştir. Bu yönetim direksiyonu düz yolda tutamamış şoför deyimiyle aracı şarampole yuvarlamıştır. Yeniden Turgutlu’nun güçlü Oda’sı olabilmemiz için kan değişimine ihtiyaç vardır. Ben ve ekibim taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaya hazırız. Tüm üyelerimizin desteklerini bekliyoruz. Biz yönetime geldiğimiz takdirde şoför esnafımız bilecek ki; başımız sıkıştığında, dara düştüğümüzde arkamızda dağ gibi Turgutlu Şoförler Odası ekibi ve yönetimi olacaktır” dedi.