Silah arkadaşları, 5 Ekim 1996 tarihinde iç güvenlik harekâtı sırasında Sivas’ta şehit olan jandarma onbaşı Mehmet Özcan’ ı mezarı başında ziyaret etti.
Sosyal medya üzerinden buluşan silah arkadaşları Turgutlu İlçesi Urganlı Mahallesine gelerek şehidin ailesini ziyaret ederek şehit Mehmet Özcan hayrına lokma döktürdü mevlit okutup mezarını ziyaret ettiler.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada bir araya gelen silah arkadaşları askerlik anılarını paylaşarak şehit arkadaşlarını da unutmadıklarını gösterdiler. Konu hakkında bilgi aldığımız Metin Karaca; arkadaşlarımızla sosyal medya üzerinden görüşerek böyle bir karar aldık. Nasip olursa her sene bu şekilde buluşmalarımızı sürdürmek istiyoruz dedi.