Geçici görevle gittiği, Diyarbakır Sur’da 20 Ocak 2016 tarihinde Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali ŞAHİN, Şehadetinin 2. yıl dönümünde, ailesi tarafından okutulan Mevlid-İ Şerif ve döktürülen lokma hayrı ile yad edildi.

Kurtuluş Mahallesi Şehit Ali ŞAHİN Sokak’ta Okutulan Mevlid-İ Şerif’e ve Lokma hayrına başta Ailesi ve Yakınları olmak üzere, Turgutlu İlçe Kaymakamı Uğur TURAN, Turgutlu Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Kenan PEŞTERNİK, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay ŞİRİN, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Muhammed EVREN, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Uçal KARATAŞ, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Ahmet ESENDEMİR, Turgutlu Askerlik Şubesi Personel Astsubayı Kıdemli Başçavuş Kemal SECERLİ, Turgutlu Jandarma Per.Loj. Ks. Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ayhan DALDAŞ, Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Dz. Astsb.Kd.Bçvş. Ümit TAYDAŞ, Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Gazi P. Üsteğmen Turgut GÜRKAŞ, Turgutlu Aile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gülten KARAGÖZ, Turgutlu Aile Sosyal Hizmet Merkezi Psikoloğu İrem TÜNGÜR, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilşat Can ÇAKIR, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Turgutlu İlçe Başkanı Orhan SAYAR ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 23.Dönem Manisa Milletvekili Ahmet ORHAN, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Cemal GÜREFE, Ak Parti Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim KAYSER, Şehit Babaları; Hüseyin ZORLUBAŞ, Hüseyin UYKAN, Halil YILDIZ, Ercan ARTUG, Abdullah ÇETİN, Selahattin YILMAZ, Şehit Kardeşleri; Bekir UYKAN, Sedat YILMAZ, Ahmet İLTER, Kazım SAVUNMAZ, Şehit Oğlu; Mustafa İLTER, Gaziler; Cemal AKTAŞ, Erkan Fikret GÜNER, Feridun TAŞDEMİR, Mehmet BAYSAL, Mustafa BAYRAM ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin evleri önünde gün boyu döktürülen lokmalar vatandaşlara dağıtılırken, Din görevlileri de başta Kuran-ı Kerim Tilavet-İ olmak üzere Mevlid-i Şerif, Yasin-İ Şerif, Sure-İ Celile ile Hatmi Şerifler okudu ve eller semaya kalkarak tüm Şehitler için yapılan dualar sonrası etkinlik son buldu.