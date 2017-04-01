- ‘KESİNLİKLE EMİNİM SANDIKTAN HAYIR ÇIKACAK’
- ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ
- CHP’Lİ KAYABAŞ; “BU NEYİN KORKUSU?”
- ÇIKRIKÇI GÖNLÜNCE EĞLENDİ
- NEDEN HAYIR DEDİKLERİNİ ANLATIYORLAR
- AHMET ORHAN: HAYIR DİYENDE EVET DİYENDE BİZİM EŞİMİZ DOSTUMUZ
- 249 FİDAN ŞEHİTLER İÇİN TOPRAKLA BULUŞTU
- TURGUTLU’DA MİNİKLER KÜTÜPHANEYİ GEZDİ
- SERAMİKSAN ANKARA’YA AVANTAJLI UÇTU
- TURGUTLU’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
- BEŞİR DERNEĞİ SEVİNDİRMEYE DEVAM EDİYOR
- YANAN ORMAN YENİLENİYOR
- EĞİTİMCİLER VE SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
- ATAŞ “VATAN HAİNLERİ DE, HAYIR CEPHESİNDE ÇALIŞIYOR “
- TURGUTLU’DA FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI
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