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- HAYIRSEVER REŞAT AKAN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
- ŞİRİN’DEN TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJI: CUMHURİYETİMİZİN DAYANAĞI TÜRK TOPLULUĞUDUR
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