2015 yılında Hakkari Dağlıca’da mayınlı saldırıda Şehit olan Uzman Çavuş Tolga Altuğ’un adı Turgutlu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezine verildi.

Hakkari Dağlıca’da 2015 yılında Şehit olan Uzman Çavuş Tolga Artuğ’un ailesinin oğullarının adını bir yere verilmesiyle ilgili olan talepleri AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın girişimleri ve takibi sonucunda gerçekleşti. Konuyla ilgili olan açıklamada bulunan Özdağ, “Şehitlerimiz bilindiği üzere ölümsüz kahramanlarımız. Konuyla ilgili Şehidimizin ailesinin talebi tarafıma ulaştığı günden beri konuyla ilgili çalışmalarımızı sürüyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Şehit Tolga Artuğ’un adı Turgutlu’ya yeni yaptığımız Gençlik Merkezine verildi. Gençlik ve Spor Başkanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Bakan Yardımcımıza ve İl Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehitlerimiz ve aileleri için ne yapsak azdır” diyen Özdağ sözlerine şöyle devam etti, “Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak, onlar ve aileleri için ne yapsak azdır. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi; bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.”