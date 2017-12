Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 83. Yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile Manisa’nın Seçilmiş Kadınları’ adlı program düzenlendi.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 83. Yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde ‘Manisa’nın Seçilmiş Kadınları’ adlı bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nuray Çevirmeci yaptı. Programa, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, şube müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, MHP Kadın Kolları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Manisa’da görev yapan kadın muhtarlar katıldı. Programın başında Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Mehmet Candan ve Özge Nesil, Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimine yönelik bir sunum gerçekleştirdiler.

Kadın Haklarına Atatürk İlkelerine Göre Bakış

Programın konuşmacılıklarını, Cumhuriyet Kadınları Derneğinden Gülşen Taşçeviren, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nden Arzu Kayhan, Güçsüzler ve Kimsesizleri Koruma Vakfı’ndan Sıdıka Doğdu ve Türk Kadınlar Birliği’nde Sevgi Şanlı yaptı. Her bir konuşmacı Atatürk İlkelerine göre kadın haklarına değindi.

Kadın Muhtarlar Söz Aldı

Programın ikinci bölümünde Manisa ve ilçelerinde görev yapan kadın muhtarlar söz aldı. Muhtarlar kadın muhtarların yöneticilik vasfını en iyi şekilde yerine getirdiklerine vurgu yaptı. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, konuşmacı ve kadın muhtarlara çiçek takdim etti. Ustamehmetoğlu, kadınların hayatın her alanında her türlü görevlerde çalışabileceğini dile getirdi. Katılımcılar programı düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.