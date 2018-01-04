Turgutlu’da Çarşamba gecesi meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarküteri dükkanına girdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis aracı ile çarpışan otomobil şarküteri dükkânına girdi. Elde edilen bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde seyir halinde ki İsmail A. (24) idaresindeki 45 TR 0XX plakalı otomobil, Türkmen Yolu köşesinde 45 ZB XXXX plakalı sivil polis aracı ile çapıştı.
Çarpma’nın etkisi ile kontrolden İsmail A.’ya ait otomobil, Akçakmak yolu üzerinde bulunan Taner Şaşmaz’a ait şarküteri dükkânına girdi. Kazada iş yeri ve araçlarda maddi hasar oluştu.