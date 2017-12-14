Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aşırı hızlı şekilde ova yolunda seyir halinde olduğu iddia edilen ticari araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda beton köprüye çarparak kanala uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgiye göre Turgutlu Ovasında meydana gelen trafik kazasında Çampınar Mahallesi istikametinden Turgutlu istikametine iddiaya göre Kaan K. (16) idaresinde seyir halinde olan 45 SB 390XX plakalı ticari araç iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Sulama kanalı üzerinde bulunan beton köprüye çarparak kanala uçtu. Köprünün altında kalan araçtaki sürücü Kaan K. ile yanında yolcu olarak bulunan Rıdvan Ç. (17) araç içerisinde sıkıştığı öğrenildi.

Kaza anında olay yerinden geçen diğer sürücülerin olayı 112 ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerine çok Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde araç içerisinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybeden 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden eden şahısların cenazeleri Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerin soruşturması sürüyor.