Pazar günü evinde Karadeniz temsilcisi 1461 Trabzon’u konuk edecek olan Turgutluspor’da futbolcuların, teknik ekibin ve yönetimin tek beklentisi taraftar desteği.

Sezon başında mütevazı şekilde kurulan ve teknik direktörlüğe de tecrübeli hoca Özgün Kaya’yı getiren Turgutluspor 3. ligin en güçlü grubu olarak gösterilen 2. grupta adeta dengeleri değiştirdi.

Grupta kendisinden çok daha yüksek maliyetlerle kurulan Diyarbekir, Van, Ankara Demir, Erzincan, Yeni Ordu gibi takımların arasında parlayan kırmızı siyahlılar, son iki haftaya girilirken devreyi lider bitirme şansı yakaladı.

Özellikle deplasmanlarda topladığı puanlarla geride kalan 14 hafta’nın 7’sini lider olarak geçiren Turgutluspor son 2 haftaya girilirken 15. hafta lideri Yeni Orduspor ile aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alıyor.

Evinde yaşadığı talihsiz puan kayıplarına rağmen zirveden kopmayan kırmızı siyahlılar son iki haftada kazanarak ilk devreyi lider tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Hafta içi Irlamaz tesislerinde yaptığı çalışmalarla 1461 Trabzon maçına hazırlanan Turgutluspor da futbolcuların hırsı da gözlerden kaçmadı. Önemli maçtan üç puanla ayrılmak istediklerini belirten kırmızı siyahlı futbolcular bu yolda taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Turgutlu’da oynanan maçlarda 90 dakika takıma destek veren taraftarlara da teşekkür eden oyuncular, “Bizler mücadelemizi asla bırakmayacağız, ama taraftarımızın da artık tribünleri doldurmasını bekliyoruz” dediler.

Yedi Eylül Stadyumunda 10.12.2017 Pazar günü saat 13.30’da başlayacak olan Turgutluspor – 1461 Trabzon maçını Burdur bölgesinden Alper Oran yönetecek. Oran’ın yardımcılıklarını Isparta bölgesinden Ayhan Arısoy ve Ahmet Eken yapacak.