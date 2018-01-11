Manisa Şampiyonu olan Turgutlu Lisesi Genç Erkek Voleybol takımı, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti.

Bölge şampiyonluğu yolunda genç oyunculara başarılar dileyen Başkan Şirin “Turgutlu’yu temsil edeceğiniz bölge şampiyonasında sizlere güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Manisa’da düzenlenen Voleybol turnuvasında Manisa şampiyonu olan Turgutlu Lisesi Genç Erkek Voleybol takımını konuk etti. Müdür yardımcısı Ahmet Şahin ve Okul Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Çakırca’nın hazır bulunduğu ziyarette Başkan Şirin şampiyon oyunculara başarılar dileyerek “Bizler Turgutlu Belediyesi olarak sporun her branşına önem ve destek veriyoruz. Sizin gibi gençlerin elde ettiği başarılar ile de gurur duyuyoruz. Amacımız Turgutlu’yu bir spor kenti yapmak. Voleybolda elde ettiğiniz Manisa Şampiyonluğu son derece önemli bir başarı. Şimdi de bölge şampiyonasında Turgutlu’yu temsil edeceksiniz. Ben inanıyorum ve güveniyorum ki bu ekip Türkiye Şampiyonluğunu Turgutlu’muza neden getirmesin. Sporun yanında derslerinizdeki başarılarda çok önemli. Hocalarınızın dediği gibi her ikisinde de başarıyla götürebiliyormuş sunuz. Ben hem derslerinizde, hem de elde ettiğiniz şampiyonluk için tebrik ediyor, bölge şampiyonasında sizlere güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi. Şampiyonluk kupasıyla birlikte öğrenciler ile birlikte fotoğraf çektiren Başkan Şirin, öğrencilerden bölge şampiyonluğunun da sözünü aldı.