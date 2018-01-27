Her derde deva, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen salep bu yılda soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceği oluyor.

Turgutlu’da Rossi’nin Yeri isimli kahvehanede özenle hazırlanan salep vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Öksürük ve bronşitte fayda sağlayan, zihnin çalışma gücünü arttıran, kalbi kuvvetlendiren, bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelen ve vücudun ısınmasını sağlayan salep kış mevsiminde sıklıkla tercih ediliyor. Süleyman Er’e ait iş yerinden özel kazanda yapılan salep müşterilerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kahveci Süleyman Er, leziz ve sağlıklı salep içmeleri için Turgutluluları kahvehanesine davet etti.