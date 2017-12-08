AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Kudüs’ün kırmızı çizgileri olduğunu ve bedeli ne olursa olsun alınan kararın karşısında dimdik duracaklarını söyledi.

Ortadoğu’da istikrarsızlık, kaos ve çatışma ortamı hazırlayanların asıl hedeflerinin Türkiye olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Şahin,”Artık bu coğrafyada onların yazdığı kader değil, Allah’ın yazdığı kader tecelli edecek.”dedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ziyarette bulunan Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Turgutlu Kaymakamlığı, Kent Müzesini ziyaretinden sonra AK Parti Turgutlu İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Şahin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kudüs’ün kırmızı çizgileri olduğunu ve bedeli ne olursa olsun alınan kararın karşısında dimdik duracaklarını ifade Şahin, Bedeli ne olursan olsun, bu kararın karşısında dimdik duracağız” dedi.

Şahin, şunları söyledi;Dün gece alınan bütün İslam alemine, bütün Hıristiyan alemine meydan okurcasına alınmış bir karar var. Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olduğunu iddia eden ve tek taraflı, dünyada ki barışı, savaşa dönüştürebilecek bir takım potansiyeller içeren, hem İslam alemi için, hemde Hıristiyan alemi için ciddi bir tehdittir. Çünkü Kudüs öyle bir şehir ki, her üç dininde ortak bir şehri, ortak değerlerinin tarih boyunca yaşam bulduğu bir şehir. Bir medeniyet, bir barış şehri aynı zamanda. Ancak, oradaki barışı ve huzuru, savaşa, katliama istikrarsızlığa kaosa dönüştürmek üzere atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu adımı, bütün İslam alemi adına, bütün Hıristiyan alemi adına, dünya da kendisini barışın temsilcisi olarak gören her bir fert adına kınıyorum. Tek taraflı olarak alınmış bu kararın, bir ülkenin, bir başka coğrafyada ki şehirle ilgili almış olacağı kararın geçerliliğinin olmadığını buradan duyurmak istiyorum.

Şunu bilelim ki, orta doğunun hangi noktasında böyle bir istikrarsızlık adımı, böyle bir kaos adımı, böyle bir çatıştırmaya yönelik adım atılırsa atılsın, bileceğiz ki bu aslında Türkiye’ye hedef alan, sizleri hedef alan, sizlerin duruşunu ve ruhunu hedef alan bir adımdır. –

Üstlerimize bütün silahlarıyla gelebilirler, bütün fitne oyunları ile gelebilirler. İçimizden yada dışımızdan bütün fitne operasyonlarını hayata geçirebilirler. Fakat biz bir şeyi unutmayacağız ! Artık bu coğrafyada onların yazdığı onların yazdığı kader değil, Allah’ın yazdığı kader tecelli edecek. Ve biz, tek iman ettiğimiz kader, ne Amerika’nın, ne İsrail’in, nede bir başkasının yazdığı kader. Sadece ve sadece Allah’ın yazdığı kaderdir.

Bedeli ne olursa olsun, Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Kudüs İslam coğrafyasının namusu. Ve biz bu namusu asla çiğnetmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun.”dedi.

AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Ak Parti ilçe teşkilatının ziyaretinden sonra Turgutlu’da bazı kuruluşları ziyaret ettikten sonra akşam yemeğinde bürokratlarla bir araya geldi