Refik Kökgül; “Turgutlu’da kahveciler odası esnafı bunu hak etmiyor, aynı işleyişin devam etmesini istemiyorsanız biz farklı olduğumuzu iddia ediyoruz, gelin birlik olalım ve eskiyi değiştirelim.”

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği basın toplantısıyla Turgutlu Kahveciler Odası Başkan adaylığını açıklayan Refik Kökgül kahveci esnafını birlik olmaya davet etti.

Kendisinin farklı bir aday profili olduğunu ve Turgutlu’da yıllardır süregelen sistemi değiştirmek istediğini belirten Refik Kökgül; “Turgutlu’da kahveciler odası esnafı bunu hak etmiyor, aynı işleyişin devam etmesini istemiyorsanız biz farklı olduğumuzu iddia ediyoruz, gelin birlik olalım ve eskiyi değiştirelim.” dedi.

Kökgül açıklamasında; “12 Haziran’da basın açıklamasıyla adaylığımızı açıklayarak bu yola çıktık. O tarihten günümüze dek kahveci kardeşlerimizle yaptığım görüşmeler sorunları yerinde görmeye çözüm üretme ihtiyacını gerekli olduğuna daha yakından tanık oldum. Eleştirileri dikkate aldım. Değerli bilgiler edindim. Kahveci esnafımızın çok ciddi sorunları var. Toplumun ağır bir yükünü üstlenmiş olan kahvecilik mesleği ötelenmiş, itilmiş bir meslek olarak görülmektedir. Oysa insani ilişkilerin en yoğun yaşandığı sosyal ağların kurulduğu toplumsal ve bireysel sorunların demli çayla paylaşıldığı yerler kahvehanelerdir. Erkek nüfusunun bu ekonomik kısıtlıkta zaman geçirebildiği mekânlardır oraları. Toplumun siyasi ekonomik ve her türlü nabzı orada şekillenir. O kadar önemli bir mekân ve işletmecisi niye bu kadar değersiz olsun? Kahveci esnafının bu duruma dur demek ve hak ettiği hakka hukuka ulaşmasını sağlamak için varım diyorum. Bunu birlikte başaracağız. Kahveciler olarak mesleğimize sahip çıkalım. Ama önce biz kendi değerlerimizin farkına varalım. Sesimizi yükseltelim birlik beraberlik dayanışma içerinde hareket edelim. Bu konuda güzel bir atasözümüz vardır. Biliyorsunuz. “Birlikten kuvvet doğar” Bunu hayata geçirebilmek için sizlerle el ele tutuşmaya hazırım. Siz de hazır mısınız?

BEN HAZIRIM, SİZ DE HAZIRMISINIZ?

PROJELERİM:

Kahveci esnafının yıllardır kanayan bir yarası olan fiyat rekabetini önleyeceğiz.

Bu güne kadar Turgutlu Kahveciler Odasının yapmadığı odanın gelir ve giderlerini bilançosunu yılda iki defa olmak üzere sizlere ulaştıracağız.

Kahveci esnafının birlik ve beraberlik içerisinde olması için yemek organizasyonu ve fuar organizasyonu yapacağız.

Kahveci esnafının temel ihtiyacı olan çay, şeker vs. ihtiyaçlarının odamız tarafından karşılanması.

Kahveci odasına ait bir mülkün satın alınması.

Mağdur olan kahveci esnafımız için odamızda bir fon oluşturulacak.

Sözlerime son verirken Kahveciler Odamızın kuruluşundan beri odamıza emeği geçmiş tüm arkadaşlarımıza sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. ” ifadelerine yer verdi.