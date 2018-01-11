Manisa Milletvekili Recai Berber, basınçlı suyla damlama sulama projesi hakkında konuştu.

Manisa Milletvekili Recai Berber Gediz Ovası’ndaki sulama projesi için çalışmaların sona geldiğini ve 2018 yılında ihaleye çıkaracağı müjdesini verdi. 10 yıldır Gediz Ovasını basınçlı suyla damlama sulama projesi üzerine çalıştığını belirten Berber, Hayatımın Projesi mutlaka gerçekleşecek dedi.

Ak Parti Manisa Milletvekili Berber, Manisa Ekonomisinin son durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Manisa Ovası’nı damlama sulama sistemiyle buluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Berber, “Her alanda özellikle tarımda Manisa çok iyi bir noktaya geliyor. Bütün milletvekillerimiz olarak, ama benim hassaten 10 yıldır hayatımın en önemli projesi olarak gördüğüm Manisa’nın 2 milyon dönüm arazisini basınçlı sumayla buluşturacağız. Bunu gerçekleştireceğiz. Hem Devlet Su İşleri hem de Kalkınma Bakanlığıyla birlikte çalışıyoruz. İnşallah bunun 2018 yılı içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz” dedi.