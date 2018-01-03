Turgutlu’da devam eden esnaf odaları seçimlerinde bugün Tenekeciler Odası seçimi geçekleştirildi. Turgutlu Yeşil Vadi restoranda yapılan seçimde mevcut başkan Faruk Ulaş’a rakip çıkmadı.
Öğle saatlerinde başlayan genel kurula 295 üyesi bulunan Tenekeciler Odası’nın 195 üyesi iştirak etti.
Mevcut başkan Faruk Ulaş yaptığı konuşmada tüm üyelere katılımlarından dolayı teşekkür ederken; “oda yönetimi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.
Faruk Ulaş 195 katılımın olduğu tek listeli seçimde 49 üyenin oyunu alarak Tenekeciler Odası başkanlığına tekrar seçildi.