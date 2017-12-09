Ahmetli’de yaşayan Turgutlulu genç canına kıydı.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir şahıs kalbine dayadığı pompalı tüfekle canına kıydı.

Elde edilen bilgiye göre Ahmetli ilçesi 6 Eylül Mahallesi Demirciler üzerinde meydana gelen olayda eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Y.G. (32) akşam saatlerinde göğsüne dayadığı tüfeği ateşledi. İntihar eden Y.G. evinde can verirken bölgeye emniyet güçleri ve sağlık ekipleri intikal etti. Konuyla ilgili olarak emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı, şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.