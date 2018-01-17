Turgutlu’da rutin çalışmaları sırasında park halindeki plakasız motosikleti sorgulayan polis memuru motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde rutin yol denetimlerini yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri Turgutlu Baltacı Mahmut yolu PTT önünde park halinde duran plakasız motosikleti fark etti. Şasi numarasından sorgulama yapan ekipler motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından motosiklet sahibine bilgi verilerek çalınan motosikleti sahibine teslim edildi.