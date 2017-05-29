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- VALİLİKTEN O ASKERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
- BELEDİYE VEZNELERİ HAFTA SONU MESAİSİNDE
- MEZUNİYET TÖRENİNDE “DURSUN ÖZBEK İSTİFA”
- SAYAR VE YÖNETİMİ MAZBATA’YI TESLİM ALDI
- ASKERLERE KAYMAKAM’DAN ZİYARET
- TURGUTLU’YU GURURLANDIRAN KIZLARA ESNAF DESTEĞİ
- RAMAZAN KLASİĞİ SOFRALARDAKİ YERİNİ ALIYOR
- ÖZEL ÇOCUKLARDAN KIYASIYA MÜCADELE
- FUTBOL TENİSİNDE SENEM AKA ŞAMPİYON
- BU TİYATRO İLE KÜTÜPHANE KURULACAK
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