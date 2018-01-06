Turgutlu’da Pazar günü tesis çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Turgutlu Gediz AŞ. Tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 07 Ocak 2018 tarihinde belirlenen yerde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeni ile Selvilitepe Mahallesi, Altay Mahallesi, Piyaleoğlu Merkez Karakolu, Turgutlar Mahallesinin bir kısmı, Şehitler Mahallesinin bir kısmı, Adliye, SGK, İstiklal Mahallesinin bir kısmında elektrik kesintisinin yapılacağı bildirildi.