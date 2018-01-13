Gediz AŞ. Tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ocak 2018 Pazar günü Turgutlu’nun bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında şebeke bakımı nedeni ile Dağ Ören, Kızılkeçili ve çevre MASKİ İçme suyu ve GSM baz istasyonlarında elektrik kesintisinin yapılacağı bildirildi.

Diğer kesintiler ise 14 Ocak 2018 Pazar günü saat 11.00-13.00 arasında tesis çalışması nedeniyle; Selvilitepe Mah., Osmancık Mah., Yayla Mah., Çepnibektaş Mah., Fatih Sanayi Sitesi, Cumhuriyet Mah., Şehitler Mah., Yılmazlar Mah., Altay Mah., Yedieylül Mah., Atatürk Mah., İstiklal Mah., Özyurt Mah., Kurtuluş mahallesinde yaşanacak.