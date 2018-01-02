MANİSA BÜYÜKŞEHİR’İN MENFAATİ TURGUTLU’DA DEĞİL BERGAMA’ DAYMIŞ

Turgutluspor forması giymeye hazırlanan savunma oyuncusu Semih Durmuş’un transferine engel çıkmasının ardından Turgutlu basınında çıkan haberlere basın duyurusu ile cevap veren Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi menfaatleri doğrultusunda hareket ederek oyuncuyu Turgutlu’ya değil Bergama Belediyespor’a kiralık olarak vereceğini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Turgutluspor arasında yaşanan transfer krizi sonrası basında yer alan haberlere Büyükşehir Belediyespor yönetiminden yazılı bir açıklama geldi.

Turgutluspor’a yakın çevreler tarafından Semih Durmuş’un kırmızı siyahlı formayı giymek istediği öğrenildiği öğrenilirken, Manisa BBSK yönetimi oyuncunun kulübün menfaatleri doğrultusunda Bergama Belediyespor’a gönderileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada;”Futbolcumuz Semih Durmuş’un Turgutluspor’a transferinin gerçekleşmemesi konusunda bazı internet sitelerinde ve sosyal medya da yaşanan süreç ile ilgili gerçeği yansıtmayan bazı haberler yer almaktadır. Halen kulübümüzün sözleşmeli futbolcu olan Semih Durmuş ligin ilk yarısında kulübümüzde yeteri kadar forma şansı bulamadığı için ligin ikinci yarısında başka bir takımda forma giymek istediğini belirtmiştir. Futbolcumuz ile yapılan görüşmede, kendisine kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gerçekleşecek olan transfere onay verileceği iletilmiştir. Bu süreçte oyuncumuza Turgutluspor dışında Bergama Belediyespor da talip olmuştur. Yapılan görüşmeler ışığında yapmış olduğumuz Yönetim Kurulu toplantısında kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda Semih Durmuş’u kiralık olarak Bergama Belediyespor’a verilmesine karar verilmiştir. Alınan karar oyuncumuz Semih Durmuş’a da iletmiş olup, bu transferden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü de maddi gelir elde edecektir. Oyuncumuzun transferindeki süreçte Turgutluspor ile aramızda her hangi bir kriz bizim açımızdan yaşanmamıştır. Her kulüp transfer süreçlerinde öncelikle kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmektedir. Semih Durmuş’un transferi konusunda da Manisa Büyükşehir Belediyespor’un menfaatleri ön planda tutulmuştur. Bu gelişmelerin dışında yaşanan süreci başka mecralara çekmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor tercih hakkını Manisa ekibi yerine İzmir ekibinden yana kullandı ve bu karar Turgutlu kamuoyunda tepkilere neden oldu.