“Biz inanıyoruz ve bize inananlarla, bize destek olanlarla birlikte yürüyeceğiz”

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta deplasmanda Diyarbekirspor’u 1-0 mağlup ederek tekrar liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor’da maç sonrası muhabir arkadaşımıza konuşan teknik direktör Özgün Kaya; “Diyarbakır’da belki de hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir galibiyet aldık. Lideriz, biz inanıyoruz ve bize inananlarla birlikte yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Diyarbakır’da sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduklarını ve galibiyeti hak ederek kazandıklarını belirten Kaya; “Gölcük deplasmanında da iyi bir futbol oynamıştık ama Diyarbakır da bu sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduk. Bunun için öncelikle futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tabi evimizde Erok ve Tire maçlarında istemediğimiz sonuçlar aldık. Geriye dönemiyoruz, ama bu puan kayıplarından dersler çıkaracağız. Biz oyuncularımıza gerekli şeyleri anlatıyoruz, ilk devrenin bitimine 3 maç kaldı ve evimizde 2 maç oynayacağız. Biz lider takımız taraftarımızdan bize lider takım gibi bakmasını istiyoruz. Maç 90 dakika oynanıyor işte bunun kanıtını Diyarbakır da yaşadık. Futbol böyle bir oyun kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Ancak taraftarımızdan beklentimiz 90 dakika destek, lider takımlarına maç boyunca destek olmaları, başka bir isteğimiz yok. Böyle olmadığı zaman maalesef oyuncularımız tedirgin oynuyor. Tribünden gelen küfür, hakaret hem bizleri hem oyuncuları olumsuz etkiliyor. İnşallah bundan sonra bu tip olaylar yaşamayız. Bunu sağlayacak olan Turgutlu’yu Turgutluspor’u gönülden seven, destekleyen Turgutluspor’un gerçek sahipleri taraftarlarımız. Ayrıca bu süreçte bize her zaman destek olan Turgay Şirin başkanımız ve Hakan Sezer başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Zor günümüzde bizi hiç yalnız bırakmadan bize güç verdiler. Eğer bir başarı hedefliyorsak bunu hep birlikte yapabiliriz, biz her ne kadar ayakta durmaya çalışıyorsak da taraftarımız bize sahip çıkmadığı sürece bunu başarmak zorlaşır. Bunun için Turgutlu’yu gönülden sevenlere çağrımız budur, gelsinler lider takımlarını maç sonuna kadar desteklesinler. Biz mütevazi bir takımız,. alt yapıdan 9-10 oyuncumuzu yukarıya çıkarmak için mücadele veriyoruz. Bu çocuklar yarın Turgutlspor’un iskeletini oluşturacak, şimdi elimizden geldiğince onlara kadroda yer açıyoruz.” dedi.