Geçtiğimiz günlerde kongresini yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turgutlu İlçe Yönetimine tebrik ziyaretleri devam ediyor.

10 Aralık 2016 pazar günü iki adayla demokratik bir ortamda kongresini gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu Yönetimine tebrik ziyaretleri ara vermeden devam ediyor. Ziyaretler kapsamında önceki akşam da CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni seçilen CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel ve Yönetim Kurulunun haftalık toplantılarına katılarak yeni yönetimi kutladı. Toplantıda gündemi ve ilerleyen süreci değerlendiren Özel, ülke siyaseti, özgürlükler, sendika alanları, ülke ve halkın bağımsızlığı konularına değinerek zor bir sıkıntılı dönemden geçildiğini ifade etti. Turgutlu için yeni yönetimin gayretle çalışacağına inancını vurgulayan Özel, “Çok çalışacağız. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Cumhuriyet Halk Partisini Turgutlu’da ve eski parlak günlerine geri döndürmek için var gücümüzle çalışacağız. Göreve gelen arkadaşlar bir önceki yönetimlerin kaldığı yerden başlayıp çıtayı daha da yukarılara taşıyacaklardır. Buna canı gönülden inanıyorum, arkadaşlarıma hayırlı olsun ve başarı dileklerimi iletiyorum.’’ dedi.

İlçe Başkanı Yakup Çilel de, “Özgür bir biçimde demokrasinin tüm kurallarını işleterek güzel bir kongre süreci yaşadık. Daha önceki yönetimlerde bulunmuş değerli büyüklerimiz ve başta Mustafa Kemal Atatürk bizim ilerlemeyi hedeflediğimiz yolda her zaman yol göstericilerimiz olmuştur.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP yöneticileri de Milletvekillerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Özel daha sonra diğer İlçe örgütü ziyaretleri için Turgutlu’dan ayrıldı.