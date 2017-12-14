Turgutlu Kent Müzesi özel öğrencileri ağırladı.

Firdevs Gürel Eğitim Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi Öğrencileri aynı zamanda TURBEM +1 Kafe öğrencileri Kent Müzesine gezme imkanı buldular.

Açılışı yapıldığı Mayıs ayından bu yan pek çok kişi tarafından ziyaret edilen Kent Müzesini bu defa özel öğrenciler ziyaret etti. TURBEM +1 Kafe öğrencilerinin de içinde bulunduğu grup Kent Müzesi’ni gezdi. Engelli öğrencileri Kent Müzesi’nden ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını beliren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Engelli öğrencilerimizi, kardeşlerimizi Kent Müzesi’ni gezdirerek onlara bir jest yapmak istedik. Turgutlu Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız. Onların topluma kazandırılması adına yürütülen projelerde hep destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. TURBEM +1 Kafemizde onlara iş imkanı sağladık. Bugün o kardeşlerimiz de müzeyi gezdiler. Umarım beğenmişlerdir. Onlar bizlerin baş tacı” dedi.