Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi tarafından hazırlanan Özel çocukların gösterisi mest etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Turgutlu!da düzenlenen program izleyenlerden tam not aldı. Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi tarafından düzenlenen programa Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Ak Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, okul müdürleri ve bir çok vatandaş katıldı.

Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Mehmet Yenir, “3 Aralık Dünya engelliler günü dolayısıyla hazırladığımız programa hoş geldiniz. Okulumuz özel çocukların özel ilgi ile eğitim verilen ve eğitimin yanında iş uygulamalarıyla ön plana çıkan bir okuldur. Bu gün Turgutlu gittikçe gelişen bir nüfusa sahip ve okulumuz fiziki olarak yetersiz kalıyor, bunun için Turgutlu’da yeni bir okula ihtiyaç var, bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz” dedi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün en güzel kutlama programlarına imza atan Firdevs Gürel Eğitim uygulama ve İş Merkezi çatısı altında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Zihinlerdeki engellerin bir bir kalktığı Turgutlumuzda, Belediyeciliğin yalnızca yol kaldırım yapmaktan ibaret olmadığı düşüncesiyle bugüne dek yüzlerce akülü tekerlekli araç ve araç sarj istasyonlarımız, kültür gezilerimiz, Gaffar Okan Engelsiz Yaşam Alanımızın hizmete sunulması, ulaşım araçlarının engelli binişine uygun dizayn edilmesi, benzeri pek çok hizmet ve yatımla imkanlarımızı seferber ettik, etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda en heyecan verici ve merak uyandıran projemiz ise Manisa’da bir ilk olma özelliğini taşıyan +1 Down Cafe oldu. Bu programı hazırlayan ve eöeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, “Karşılıksız sevginin ve saygının olduğu, devletin herkese sahip çıktığı bir dönemdeyiz. Bugün engelli olmayanlarda yarın birer engelli olabilirler. Engellilerimize acıma duygusuyla değil, onlarında toplumun birer parçası olduğu ve onlarla birlikte yaşamalıyız. 3 Aralık dünya Engelliler Günü kutlar ve bu gün için hazırlanan programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi

Turgutlu Firdevs Güzel Özel Uygulama ve İş Merkezi’nde öğrenci ve öğretmenlerin gösterileri izleyenleri mest etti.