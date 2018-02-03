Turgutlu’da faaliyetlerini sürdüren Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezine katkı amacıyla ilçenin önde gelen isimleri sabah kahvaltısında Köfteci Ramiz’de bir araya geldi.

Engelli eğitimine destek amacıyla J Emlak işletmecisi Jale Kutluel öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk projesine çok sayıda Turgutlulu katıldı. Sabah kahvaltısından elde edilecek olan gelir ise okula bağışlanacak.

Turgutlu’da Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezine katkı sağlamak ve yeni bir eğitim yuvası kazandırmak için Turgutlulular kolları sıvadı. Jale Kutluel organizasyonunda Turgutlulu vatandaşlar destek kahvaltısında bir araya geldi. Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde +1 Kafe’da çalışan down sendromlu öğrencilerinde katıldığı organizasyonda engellilere destek amaçlı konuşmalar yapıldı. Down sendromlu +1 Kafe çalışanları konuklara kahvaltı ikram ederken program sonunda katılımcılara Zeytin dalına sarılı teşekkür belgesi takdim etti.

Down sendromlu öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de yaptığı Zeytin Dalı Harekatını unutmadı ve kendilerine destek amacıyla bir araya gelen destekçilere zeytin dalına sarılı teşekkür belgesi verdi. Bu anlamlı hareket oldukça beğeni toplarken katılımcılar destek noktasında Turgutlu’nun üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Destek kahvaltısında Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Yenir,Hayır severler Ekrem ve Firdevs Gürel katıldı.