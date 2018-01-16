ÖZDİLEK Turgutlu AVM, minik misafirleri için hazırladığı birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerine sömestr tatilinde de ara vermeden devam ediyor.

Turgutlu ilçesinde açıldığı günden beri herkesin takdirini kazanan Özdilek Turgutlu AVM, şimdi de çocukları Maşa ile Koca Ayı etkinliği ile buluşturuyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakterlerinden olan Maşa ile Koca Ayı, 20 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde minik misafirlerle Özdilek Turgutlu AVM’de buluşacak. 13:00 – 15:00 ve 17:00 saatlerinde üç farklı seansta gerçekleşecek etkinlikte Maşa ile Koca Ayı, Özdilek Turgutlu AVM’ye gelen çocuklarla birlikte şarkılar söyleyecek ve çocuklara unutamayacakları eğlenceli bir sömestr tatili yaşatacak.

Sömestr tatili kapsamında çocuklar için hazırlamış olduğu etkinliklerine devam edecek olan Özdilek Turgutlu AVM, 26 – 27 – 28 Ocak 2018 tarihlerinde Rüya Adası Pandomim Çocuklar etkinliğini 13:00, 15:00 ve 17:00 saatlerinde yine minik misafirleriyle buluşturacak. 29 Ocak ve 4 Şubat 2018 tarihleri arasında ise Uzay Çadırı kurularak çocukların uzayın derinliklerini keşfe çıkması sağlanacak.