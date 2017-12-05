Maide’nin Altın Günü Filmi Oyuncuları Özdilek Turgutlu AVM’de Seyirciyle Buluşuyor

Özdilek Turgutlu Alışveriş Merkezi birbirinden renkli galalar ile izleyicileri buluşturmaya devam ediyor. Yeni vizyona giren bir çok filmin Turgutlu Özel galalarına ev sahipliği yapan Özdilek Turgutlu AVM yine bir başka gala ile Turgutlulu sinema severlerinin karşısında. Ezgi Mola’nın başrol aldığı Maide’nin Altın Günü filmi Turgutlu özel galası, Özdilek ayrıcalığı ile Özdilek Turgutlu müşterilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Birçok başarılı esere imza atmış başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşecek olan Maide’nin Altın Günü Turgutlu galası 10 Aralık 2017 tarihinde saat 16:00 gerçekleşecektir. Eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin merakla beklediği film ve başrol oyuncuları Özdilek ayrıcalığıyla hayranları ile buluşup; sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Program:

1-Seyirciyle buluşma

Tarih: 10 Aralık 2017

Saat: 16:00

Yer: Özdilek Turgutlu Alışveriş Merkezi

2- Film gösterimi

Tarih: 10 Aralık 2017

Saat: 16:30

Yer: Özdilek Turgutlu Alışveriş Merkezi