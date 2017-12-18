Özdağ’ın hedefinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün vardı. Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yaptığı analiz çalışması sonucunda 17 ilçenin 14’ünde çeşme sularında sorun tespit edildiğini kaydeden Özdağ, “2 kez basın açıklamasında bulunarak Cengiz Ergün’ü ve MASKİ’yi göreve davet ederek derhal gerekenin yapılmasını söyledim. Bu açıklamalarımın ardından Ergün görevini yapacağına şahsımı da kastederek, ‘Benimle kim uğraşıyorsa çarpılıyor’ demiş. Bak Cengiz Ergün! Sen Cin misin, Şeytan mısın? Ben de seni insan biliyordum. Sen Cin misin, Şeytan mısın da insanları çarpıyorsun? Sen bırak çarpmayı, çarpılmayı da önce görevini layıkıyla yap, yapılanların takipçisi ol. Eğer yapmazsan bu aziz Manisalılar seni sandıkta öyle bir çarpar ki sen bile anlayamazsın” dedi.

Hafta sonu Manisa’da bir dizi programlara katılan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü yaptığı yanlışlardan dönmeye ve görevini layıkıyla yapmaya davet etti. Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan su analiz çalışması ve raporundan sonra 17 ilçenin 14’ünün sorunlu çıkmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na MASKİ tarafından açıklama yapıldığını kaydeden Özdağ “Yapılan açıklama tamamen yanıltmaya yönelik, takiyeden başka bir anlam ifade etmiyor. Bu açıklamadan 2 ay önce Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’yi göreve çağırdığımda ‘elimizde böyle bir belge ve bilgi yok’ diyorlardı. Son yaptığımız basın açıklamasından sonra da takiye yaparak belge gösteriyorlar. Hani belge yoktu, yalan söyleyen Pinokyo olsun mu? Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Anayasa değişikliğine, Mecliste içtüzük değişikliğine gittik diyerek senin yanlışlarını söylemeyecek miyiz? 2019’a giderken birlikte hareket edeceğiz derken senin yapmış olduğun yanlışları söylemeyelim mi? Biz Türkiye’de iktidar partisiyiz ama Manisa’da yerel yönetimlerde muhalefetiz. Muhalefet bana yapıcı eleştiri yapınca, yol gösterici olunca alkışlıyorum, kulağıma küpe yapıyorum. ‘Doğru söylüyorlar gereğini yapalım’ diyorum. AK Partili, CHP’li, MHP’li olarak biz bu memleketin insanlarıyız” dedi.

TAKİYE VE HİLEDEN VAZGEÇİN!

Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimat vererek 400 tane klor cihazı aldırdığını, 400 tane daha almak için ihaleye çıkılacağını öğrendiğini belirten Özdağ, “Bizim basın açıklamamızı niye beklediniz? Halbuki sorunu büyük ölçüde çözüme kavuşturacak işlemlerin topu topu maliyeti 3-5 Milyon lirayı geçmez. Manisa’nın sağlığını ilgilendiren işleri niye geciktiriyorsunuz? Benim yaptığım basın açıklamasından sonra MASKİ aracılığıyla yine bir açıklama yaptılar. ‘İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün gönderdiği raporları açıklıyoruz’ dediler. Bunu yaparken yine takiye, yine hile yaptılar. Örneğin; ‘Gördes’in Karayağcı köyü temiz çıktı’ dediler, evet doğru Karayağcı köyünün suyu temiz ama diğer köylerin suyu sorunlu, mikrop var. Sen tek bir temizi söyleme, sınırlı kalma kirlilere bak. 14 ilçenin kirli çıkan sularını temizle. İlçelerin, köylerin Camisinden, okulundan su almış, temiz çıkanı söylüyor sadece” diye konuştu.

RESMİNİ ASACAĞINA YAPTIĞIN HİZMETLERDEN BAHSET

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, “2014’ten önce bunlar kurbağalı su içirdiler” dediğini belirterek bu sözleri esefle karşıladığını kaydeden Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü, “Madem böyle şeyi biliyorsun ya da ispatın var. Neden 2014 yılında Manisa Belediye Başkanı iken suç duyurusunda bulunmadın, ya da o günden bu güne neden bir şey yapmadın? Niye demeç vermedin? Sen 3 yıldır Manisa Büyükşehir Belediye Başkanısın o zaman neden temizlemedin bu suları? Niye yapmadın? Bana teşekkür etmen lazım teşekkür. En azından sukut et. Eğer sükut etmezsen elimizdeki ne kadar belge varsa çoğaltır sana gönderirim. Yetmez 1077 mahalle muhtarına gönderir ve hangi köyde su mikropluysa vatandaş okur. İnfiale sebep verir sen de çok zor durumda kalırsın. Bunları yapmamı istemiyorsan hangi mahallede, köyde su mikropluysa bunları açıkla. Herkesin yanlışı olabilir bizim de yanlışlarımız olmuştur. Hepimiz halk için çalışıyoruz. Her yere resmini asıyorsun ve yapılacak hizmetlerden bahsediyorsun. Yapılacaklardan önce yaptıklarından bahset. 6 Bin kilometre yol yaptım diyorsun, ilçelerdeki tüm mahallelerin, köylerin yolları delik deşik. Arabalar geçerken amortisörler patlıyor. ‘Şunu yaptık bunu yaptık’ diye uzaktan reklamını yapacağına yapılanların takipçisi ol. Nereden biliyorsun belki ekipler yaptık diyor ama yapılmıyor. Hodri meydan! Beraber kura çekelim 17 ilçenin mahallelerini gezelim, beraber inceleyelim. Gör bakalım yolların hepsi yapılmış mı? 6 Bin kilometre yol nereye yapılmış?”

SANDIKLA GELENLER SANDIKLA GİDERLER

Cengiz Ergün’ün Referandumda ‘Evet’ dahi diyemediğini kaydeden Özdağ, “Ben çağrı yaptım ve Cengiz Ergün’ü ‘Evet’ demeye çağırdım. Bir kez ‘Evet’ demedi ‘Hayır’ da demedi. Ama MHP genel merkezinden gelenlere salon vermedi. MHP’li Büyükşehir Belediyesinin olduğu Manisa’da Referandum çalışması için MHP Genel Merkezinden gelenlere MHP’li Büyükşehir Belediyesi değil, AK Partili Belediyeler salon verdi. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraberiz seninle de beraber olmak istiyoruz. Ama ne beraber hareket ediyorsun ne de ‘Evet’ demedin. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Manisa Cumhuriyet Meydanından yine Cengiz Ergün’e seslenerek, “8 gündür neredesin, demokrasi meydanlarına neden gelmiyorsun? AK Partinin demokrasi nöbetlerine katılmıyorsun. MHP’li Belediyelerin düzenlediklerine neden katılmıyorsun. MHP’li Belediye Başkanı’nın olduğu Salihli Belediyesinin düzenlediği demokrasi nöbetine katıldım, sen neredeydin? Madem sen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanısın demokrasi nöbeti düzenleyin bizzat ben Selçuk Özdağ olarak geleceğim ve senin yanında konuşacağım. Yarın bu meydana geleceksin” dedim. Bir baktık ki ertesi gün tıpış tıpış Cumhuriyet Meydanı’nda ki demokrasi nöbetine katıldı ve “Darbeye karşıyım” dedi. Tabi karşı olacaksın. Sandıkla gelenler darbeye karşı olurlar, Sandıkla gelenler silahla, şantajla gitmezler. Sandıkla gelenler sandıkla giderler” dedi.