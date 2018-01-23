AK Parti Manisa İl Başkanlığı’nın Şehzadeler İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlediği ve AK Parti Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Turgutlu İlçe Yöneticileriyle İl Delegelerinin katıldığı yemekli toplantı AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleşen programda gündem 2019 seçimleri üzerine yoğunlaşırken konuşmada bulunan Özdağ partililere seçim startını verdi.

AK Partide hedefler 2019 yılında gerçekleşecek olan yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. AK Parti Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Turgutlu İlçe Yöneticileriyle İl Delegelerinin bir araya geldiği AK Parti Manisa İl Başkanlığı’nın düzenlediği yemekli toplantıya katılan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ partililere hedef olarak 2019 seçimlerini gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, hayatında almış olduğu en iyi kararın Berk Mersinli ile siyaset yapmak olduğunu ifade etti. Tonguç, “Hepinizin bildiği üzere bir il kongresini gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli İl Başkanımız Berk Mersinli, tek aday 10 şubat 2018 de bizlerin, AK Partimizin değerli delegelerinin oylarıyla Allah nasip ederse Manisa’mızın güzel ilimizin tekrar il başkanı olacak” dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise konuşmasında Afrin’de operasyonda görevli askerlerin yanında olduklarını belirtti. Mersinli “10 şubat 2018 Cumartesi saat 15:30 Genel Başkan Vekilimiz Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz kongrenin ev sahibisiniz. Burada ki en asli unsur tabi ki oraya gelen misafirlerimiz, teşkilat mensuplarımız, oradaki çalışmalara katkı veren arkadaşlarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ama en asli unsur delegelerimiz. Çünkü sivil toplum örgütlerinde siyasi partilerde ne kadar güçlü katılımlara delegelerin katıldığı bir oylamada İl Başkanı ve İl yönetimi yada ilçe başkan ve yönetimi seçilirse orada siyaset yaptığı ortamda yada sivil toplum örgütünün hizmet yaptığı ortamda o kadar güçlü olur” diye

İL KONGRESİ BİR KİLOMETRE TAŞI DEĞERİNDE

AK Parti’de kongre sürecinin yaşandığına vurgu yapan Özdağ, “Bu kongre sürecinde de Berk Mersinli Manisa İl Başkanlığı görevine devam ederken Allah nasip ederse ve Gençlik Kolları Başkanlığımıza Ender Gök, Kadın Kolları Başkanlığımıza da Aylin Yavaş devam edecekler. Merkez karar yönetim kurulu üyesi olarak da kadın kollarında Semra Kaplan Kılıç görevine devam ediyor. Burada önemli olan şu; Siyasetçi iki şeyden hoşlanıyor biliyorsunuz; bunlardan biri alkış, diğeri ise sandıktan çıkan oy. Eğer sandıktan hedeflenen oy çıkmamışsa diğerinin de pek bir anlamı kalmıyor. Büyükşehirde çıkmadı sandıktan oy ne oldu, Büyükşehir var mı? Cengiz Ergün’ün elinde. Kapısına uğrayabiliyor muyuz, hizmet yapıyor mu bizim belediyelerimize, ayrım da yapıyor değil mi kendisi? Siyasetçi başarılı olursa mutlu oluyor. Onun için 10 Şubat’ta gerçekleşecek olan il başkanlığı kongresi bize heyecan verecek. Bize bir kilometre taşı olacak bir milat olacak” diye konuştu.

İSTİKRAR SİYASETİN OLMAZSA OLMAZI

“Siyasette istikrar ne kadar önemli ise, teşkilatlarda da istikrar o kadar önemli” diyerek sözlerine devam eden Özdağ, “Siyaset bilgi ile yapılır, ahlakla yapılır ve de tecrübe ile yapılır siyaset. Eğer bilginiz var ahlakınız var ama tecrübeniz yok ise bir şey anlam ifade etmiyor. O nedenle burada tecrübeye inanmamız gerekiyor. Bir şahıs ilçe başkanı ise bırakın 4 sene, 5 sene yapsın o görevi. Tecrübe kazansın oradan da başarılı olursa başka bir yere sıçrasın, Bir şahıs Gençlik Kolları Başkanı ise o görevine devam etsin ve önü açılsın. Bu söylediğim tüm teşkilat başkanlıkları, Belediye Başkanlıkları, Belediye Meclis Üyeliği ve Milletvekilliği için de geçerli. Teşkilatlar olarak gözlemlediğimde ben Manisa’da şunu gözlemliyorum; vefalı bir topluluk güzel bir hareket ve her geçen gün büyüyen bir hareket. Biz 2011 seçimlerinde 407 bin oy almıştık, Son seçimlerde de 406 bin oy aldık. Şimdi hedefimiz iyi bir İl Kongresi yapabilmek, 5 milletvekili arkadaşla beraber Manisa’ya hizmet ediyoruz birlikte ve teşkilatlarımızla ilçe başkanlarımızla, kadın kolları, gençlik kollarıyla beraber” dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM 10 ŞUBAT’TA MANİSA’DA

10 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın AK Parti Manisa İl Başkanlığı kongresine ve toplu açılışlara katılacağını kaydeden Özdağ, il kongresinde bütün delegelerin sandığa giderek oy kullanmasını istedi. 30 Mart 2019 yerel yönetimler seçiminin 2019 Kasım ayında yapılacak olan Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için de çok önemli olduğunu belirten Özdağ, “Biliyorsunuz 2019 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında ittifak birlikteliği yaşanacak. Bununla ilgili de komisyonlar kuruldu ve görüşmeler devam ediyor. Bizim seçimlere adeta yalnız girecekmişçesine çalışmamız lazım. Biz Manisa’da Yüzde 47 oy aldık. Bu oyu en az yüzde 50’ye çıkarabilme hedefiyle çalışmalıyız. Siyaset sadece çok iyiyiz, çok iyisiniz, çok güzelsiniz, çalışkansınız, dürüstsünüz, güzel işler yapıyorsunuz demek değil, özeleştiri yapabilmektir. Bir siyasetçinin özeleştirilere tahammüllü olacak ve siyasetçi özeleştiri yapabilme erdemine sahip olacak. Siyasette sevdiğiniz olur sevmediğiniz olur Önemli olan sevilmek değil önemli olan saygı duyulmak. Saygı duyulmak çok önemlidir. Siyasette hiziplik iyi değildir. Siyasette adamın adamı olmakta iyi değildir. Siyaset ilkeler üzerine yapılır. Teşkilat Başkanınızı seversiniz, milletvekilinizi seversiniz, doğru yapıyorsa seversiniz, haklıysa seversiniz. Ama eğer burada ‘yok, efendim biz bir ekibiz, bu ekiple beraber gideriz’ dersek yanılırız. Biz tüm AK Parti ailesi olarak iyi bir ekibiz. Birbirimizi seveceğiz ilçe başkanlarımıza saygılı olacağız, kadın kollarımıza saygılı olacağız, milletvekillerimize saygılı olacağız, ama bunu yaparken her zaman vicdanımıza bir şeyler soracağız, bu çok önemli. Ben siyaset yaparken. haklıysam mücadele ettim arkadaşlar ama haksızsam hemen geri adım attım. Şimdi burada şunu yapalım hep beraber; 2019’a giderken birlikte halkayı daha da büyütelim inşallah. Ve halk kimi istiyorsa, o anketler kimi söylüyorsa, STK’lar sivil toplum kuruluşları kimi gösteriyorsa, bu teşkilatlar, bu delegeler, bu belediye meclis üyeleri, kadın kolları gençlik, kolları, ana kademe kimi söylüyorsa, 2019’da onu aday yapalım. Adaylıkta son kararı genel merkez versin.

CENGİZ ERGÜN REFERANDUMDA ‘EVET’ DAHİ DİYEMEDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e Referandum döneminde ‘Evet’ demeye davet ettiğini ama bir kere dahi olsun Ergün’ün ‘Evet’ diyemediğini belirten AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Şimdi diyorlar ki ‘Devlet Bahçeli bey ne söylerse biz onu yaparız’ diyor. O zaman, Sayın Devlet Bahçeli Bey referandumda sokağa çıkmamı dedi? Evet demedi mi? Evet dedi Devlet bey. Sen niye evet demiyorsun? 15 Temmuz darbe girişimi olacak, işgal harekatı olacak 8 gün boyunca meydan çıkmayacaksın sen öylemi! 9. gün ben Manisa meydanında konuşuyorum ‘Hadi! AK Partinin Demokrasi nöbetine gelmiyorsun, MHP’nin Salihli Belediye Başkanlığı Nöbetine gel. Hadi ona da gelmiyorsun Turgutlu’nun; gelmiyorsun, İlçe başkanlığı, ilçe belediyesi diyeceksin, ben büyükşehirim. Sen bir tane demokrasi nöbeti yap, ben geleceğim orada önce ben konuşacağım, yap bir demokrasi nöbeti, ama yarın tıpış tıpış geleceksin dedim’ geldi. Tıpış tıpış geldi oraya, tıpış tıpış geldi. Dokuzuncu gün geldi. Sen Milliyetçi Hareket Partisinin İl kongresine dahi katılmadın. Ben Milliyetçi Hareket Partisinin il kongresine katıldım, ben ülkücü kökenliyim. Ben Ülkü Ocaklarında burada liderlik yaptım. Gittim katıldım herkeste şaşırdı, o zaman böyle ittifak yoktu. ‘Bir parti var burada, kongre yapıyor gideyim’ dedim. Ben CHP İlçe başkanlığını da tebrike gidiyorum. Biz Manisa’nın çocuklarıyız, birbirimizin yüzüne bakıyoruz, bunu yapıyoruz. Cengiz Ergün ile ilgili söylenecek çok sözlerim var ama burası yeri değil. Daha sonra zamanı geldiğinde söylemeye devam edeceğim inşallah” şeklinde konuştu.

CENGİZ ERGÜN’ÜN MHP’DE DAHİ ADAYLIĞI KESİN DEĞİL

Cengiz Ergün’ün 2019 yılında şahsını hedef alarak “aday yapmayacaklar” sözüne de cevap veren Özdağ, “Daha önce de kim bana çarpıyorsa batıyor demişti. Gazeteciler yazmış, “Kim benimle uğraşıyorsa çarpılıyor” diye bende ona cevap verdim. “Sen cin misin, Şeytan mısın” dedim, buna bozulmuş. “Ben öyle demedim, batıyor dedim”. Niye batsın sana dokunanlar, niye batsın? 2019’a daha çok var. Köprünün altından çok sular geçer, seni aday yapacaklar mı, önce sen onu söyle. Boşver sen onu da. Sayın Cengiz Ergün! önce seni Milliyetçi Hareket Partisi aday yapacak mı önce onu söyle” dedi.

Sözlerine Afrin’de operasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine dua ederek son veren Özdağ” Allah Türk Ordusuna yardım etsin ve de Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, Bayrak inmesin ezan susmasın inşallah, hür ve bağımsız olarak yaşayalım. Allaha emanet olun” dedi.