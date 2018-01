Turgutlu’da bir iş yeri açılışı ve Ak Parti Turgutlu ilçe teşkilat’ının kan verme programına katılan Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Turgutlu’da ki çalışmalardan dolayı Cengiz Ergün’e eleştirilerde bulundu. Turgutlu’da ki yol çalışmalarından dolayı Kasabalıların perişan olduğunu belirten Özdağ çalışmaların planlı yapılması gerektiğini söyledi.

AK Partili Özdağ açıklamalarında; “Manisa’da ki su sorunu ile ilgili yaptığım açıklamalar hem ulusal hem de yerel basında yoğun bir şekilde yer aldı. Bu açıklamalardan sonra birkaç gazetede demişler ki Selçuk Özdağ milletvekilliğinde üç dönemini tamamladığı için kendisi ne iş arıyor. Öncelikli olarak benim üç dönemim tamamlanmadı. Bizim Parti tüzüğümüzü bile bilmiyorsunuz. Parti tüzüğümüzde 25. dönem sayılmıyor. Ben 24. ve 26. dönem milletvekili yaptım. Öte yandan 3 dönemim dolsa bile kendime iş aramıyorum. Ben kadere iman ediyorum kimin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını halk tayin edecek, STK’lar, teşkilat, genel merkezimiz, genel başkanımız her şeyden önemlisi yüce Allah’ımız tayin edecek. Bu arada Sayın Cengiz Ergün’ün MHP’den aday olacağı dahi belli değil. Bıraksın benim belediye başkan adayı olup olmayacağımı, beni aday yapmayacaklarmış gibi söylemleri bıraksın. Ben kadere iman ediyorum, ben bugün milletvekiliyim 2 yıl daha milletvekilliği yapacağım, ondan sonrasını bilmiyorum. Ama 2019’da Manisa’yı AK Parti olarak alacağız Allah’ın izniyle adayımızı çıkaracağız buradan meydana çıkacağız burayı alacağız.”

Turgutlulular Perişan Oldu

” Turgutlu da yapılan bir çalışma var evet bu ihtiyaçtı. Ama bu köprünün yapılması alt geçidin yapılması nedeniyle trafik oldukça kısıtlandı, modern düzgün akıllı bir dizayn yapılmadı halkımız perişan, burada bir yol yapıldı Ergenekon Mahallesi’nde bu yol 12 saat dayanmadan çöktü yeniden yapılıyor bu para kasabada yaşayan 150000 kişinindir. 150000 kişinin parasını ben çöpe atamam yaptığım hizmetler verimli olacak, yaptığın hizmetler düzgün olacak bunlara dikkat etmek lazım.

Manisa hepimizin kenti Manisa’da gerek milletvekilleri, gerek belediye başkanları, gerek siyasiler, gerekse de tüm sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları Manisa için çalışmak zorundadırlar. Manisa her geçen gün güzelleşiyor, her geçen gün büyüyor, her geçen gün gelişiyor. Fakat Manisa’da aksayan hizmetler de var. Bu hizmetlerin dile getirmiş olmak daha iyisi yapılsın, daha çabuk yapılsın, eksiklikler giderilsin demektir. Yoksa birileri ile hesaplaşmak, adına yapılan konuşmalar tenkitler ve eleştiriler değildir. Burada su ile ilgili bir problem dile getirmiştik. Benim halk sağlığından istemiş olduğum ve Halk Sağlığı’nın da bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda suların mikroplu olduğu tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak sayın Cengiz Ergün de çağrıda bulunmuştum. Önce bizim elimizde böyle bilgi ve belge yok denilmişti bize gönderilsin gereğini yapalım demişlerdi. Ben de onlara demiştim ki var elimizde belge ve bilgi şifreniz var girersiniz o şifreyle ve bütün su değerlerini ölçersiniz. Bu değerler zaten camilerden alınan sulardan, sokak çeşmelerinden, hastanelerden, devlet dairelerinden vatandaşları rahatsız etmeden alınan numunelerin sonucuydu. Daha sonra bazı temiz olan yerlerde örnekler alınarak hayır efendim sular temizdir dendi. Ben de dedim ki kendilerine posta ile gönderiyorum bu suların mikroplu olduğuna dair bütün resmi belgeleri posta ile gönderdim. Ardından da bu sefer bütün su depoları temizlenmeye başlandı ve bu temizlenirken de 2014 öncesine atıf da bulunuldu. Sizin döneminizde daha farklı şeyler var gibi sözler söylendi.

Geçmişi boş ver Cengiz Ergün önümüze bakacağız, bugüne bak 4 yıldır belediye başkanısınız bir yılınız kaldı Belediye başkanlığında. Aksayan yerler var bu nedir köy Yolları’nın yeniden gözden geçirilmesi lazım köy yollarını hizmeti sana ait bu hizmeti Eskiden özel İdare yapıyordu. Ben her yıl bunu çok ciddi şekilde denetliyordum denetimini yaptırıyordum. Şimdi bu köy yollarının bakımı sana ait bir an önce bunu tamamla.

İkinci olarak yapmış olduğun üst geçit ve alt geçitler ile ilgili gecikmeler söz konusu aynı zamanda Af edersiniz beni bağışlasınlar burada çok ciddi şekilde aksaklıklar söz konusu trafik aksıyor yapılan yerlerde yeniden çökmeler var. Ne yapalım müteahhit kötü çıktı demek mazeretine sığınmak doğru değil O nedenle yapılanlar doğru değil bir an önce doğru hizmetler yapmak doğru işler yapmak gerekiyor doğru müteahhitlere vermek gerekiyor. Efendim biz bir eksikliği gündeme getirdiğimiz zamanda sizinle şöyle bir eksikliğimiz var demek doğru değil bu eksik Doğruysa doğru biz bu eksikliği tamamlayacağız bizimle ilgili söylenene gelince Manisa’da öğretmen evinin önünde bir üst geçit bir yol güzergahı var bu tamamlanmadı 140 gün de yapacağız dediniz 140 günü geçti 180 günü geçti şimdi bizim arkadaşlarımız demek verince bundan da rahatsızlık duyuyorsun Bu sefer bir arkadaşınız şehir Hastanesi’nden bahsediyor Şehir Hastanesi kaç milyon liraya mal oluyor biliyor musunuz Şehir Hastanesi geciktiyse buradaki gecikmenin sebebi Sizsiniz Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı neden 1 yıl geciktirdi. Sonra deprem izolatörü almak istedik O da bir yıl gecikti. O nedenle 5 yıl sürdü ama bitirdik Allah’a şükür Birkaç ay sonra Bu yüz milyon Kusura mal olan hastane 650 yataklı muhteşem bir hastane Manisalıların hizmetine sunmuş olacağız burada dikkatimi çeken bir husus var Ak Partililerin ve CHP’li Belediye Meclis Üyelerinin oyuyla suya zam yapılmadı. Çünkü vatandaşı düşünüyoruz biz bu sefer Sayın Cengiz Ergün suya zam olmazsa hizmetleri yapamam yapmayacağım dedi. Zaten hizmet yaparken de kendi partisinden olan ilçelere daha çok hizmet yaparken AK Partili belediyelerin hizmet yapmamayı tercih ediyor. Şimdi hizmet gelmeyecek gibi bir tehdide bir meydan okumaya gerek yok Balıkesir Belediye Başkanı suya yüzde 25 indirim yaptı ama hizmetlerde aksamadan devam edecek dedi. Manisa da suya zam yapılmadı ama dolaylı olarak aboneden 3 lira 50 kuruş almak Bir nevi Deli Dumrulluk demektir. Geçersen 5 akçe geçmezse 10 akçe. Suya zam yapılmadı ben sizden 3 lira 50 kuruş alırım demek doğru değil bunun için burada 500 bin abone var 500 bin aboneyi 3.50 tl çarptığınızda. Korkunç bir rakam ortaya çıkıyor. Haksız bir gelir elde ediliyor doğru değil belediye halk hizmet için olmalıdır halkı soymak için olmamalıdır.” şeklinde konuştu.