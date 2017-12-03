3 Aralık Dünya Engeliler günü münasebetiyle Turgutlu’da düzenlenen Engellilerle sabah kahvaltısında bir araya gelen Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, engellilerin gününü kutladı. Engelliler için yaptıklarını anlattıktan sonra geçtiğimiz hafta mecliste açıklamalar yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e açıklamalarını cevap verdi. Ergün’ün yapacaklarının reklamını değil, yaptığı yatırım ve biten projelerinin reklamlarını yapsın, bu reklamlar için harcadığı para miktarı ne kadardır diye sordu.

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Batının, Türkiye çok büyük planları olduğu u ve Türkiye’de, Kürtleri ve Türkleri birbirinden ayrıştırmak istediğini belirterek, Kürt ve Türk’ün kardeşçe yaşadıkları bu toprakları, hainlerin asla bölemeyeceğini söyledi.

Manisa’nın Turgutlu İlçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile Iğdırlılar Derneği ve Engelleri Aşalım Derneğinin düzenlediği kahvaltı programına katılan Özdağ, ABD ve Batı’nın Türkiye üzerinde sürekli olarak bölme ve yok etme planlarını yaptıklarını belirterek, Türkiye’de yaşayan her milletten ve ırktan insanların el ele vererek 15 Temmuz’da olduğu gibi Türkiye’yi böldürtmeyeceklerini söyledi.

Türkiye’de Türkler ve Kürtlerin kardeşçe yaşadığını ve içeriden de birilerinin buna engel olmak istediğini sözlerine ekleyen Özdağ;”Barış ve Kardeşlik için çiçek uzatırken sağ elimi kesseniz sol elimle, sağ gözümü çıkarsanız sol gözümler gider o kardeşlik çiçeği, vatanını seven herkese uzatırım. Bu ülkeye hainlik yapandan Milletvekili olmaz, olursa devlet hesabını sorar ve soruyor da. Kimse üzerinde şehitlerin kanları olan bu topraklara ihanet edemez” dedi.

MHP Genel Başkanı’nın Manisa ziyaretine de değinen Özdağ, Bahçeli’nin, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yönlendirmesi ile dört MHP’li ilçeye gittiğini, çünkü AK Partili belediyelerin olduğu ilçelere Ergün’ün, hizmet yağmadığını söyledi.

Özdağ, şunları söyledi;”Sayın Bahçeli şehrimize geldi ve dört ilçemizi ziyaret etti. Çok memnun olduk bir genel başkanın şehrimize gelmesinden, bahtiyar olduk. Hem Manisa’nın tanıtımı konusunda, hem de kendisinin Manisa’ya gelip hizmetleri yerinde görmesinden dolayı. Fakat, Cengiz Ergün Büyükşehir Belediye Başkanı, dört ilçenin belediye başkanı değil, burada 17 ilçe var. AK Parti’li belediyeyle hizmet yapmadığını mı? söylüyor, yapmadı mı ki, bir açılış yapmadı oralarda ve Bahçeli yi oralara götürmedi. Aynı Zamanda, Bahçeli’nin yol üzerindeki Ahmetli ilçesinde uğramasını isterdim. Ahmetli’de yapılan hizmetleri görmesini isterdim. Demek ki oralarda bir hizmet yapmadı ki oraya gitmediler. Cengiz Ergün partizanlık yapıyor, taraf tutuyor ve doğru yapmıyor kendisi.”dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz haftaki toplantısında tartışmalara sebep olan su indirimi ile ilgilide konuşan Özdağ,Cengiz Ergün’ün halkı hizmet etmemekle tehdit ettiğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu;

“Büyükşehir Meclis üyelerinin vermiş olduğu karar doğrultusunda suya yüzde 20 ucuzlama geldi. Sayın Cengiz Ergün’ün bu konuyu şu noktaya çekmiş olması doğru değil. “Ben artık hizmet yapamam, görürsünüz gününüzü” ! Balıkesir Belediyesi suya yüzde 25 indirim yapıyor, hizmetler aksamadan devam edecek diyor. Türkiye’nin en zengin şehirlerinden bir tanesinde Cengiz Ergün, hizmet yapamam diyor. Belediye Meclis üyelerinin hür iradelerine ipotek koymak ve şantaj yapmakla, tehdit etme noktasına götürüyor. Belediye’nin hizmet edecek çok imkanları var.”dedi

Manisa’nın içme sularının hala mikroplu olduğunu ve suların temiz olduğuna dair açıklama yapan Cengiz Ergün’ün temiz noktalardan örnek alarak açıklama yaptığı söyleyen Özdağ;”Sularda mikrop var dedim. İzmir ve Manisa Halk Sağlığı bunları bize bildirdi, biz duyurduk. Bu sefer kendisi 14 ilçenin temiz olan noktalarından örnekler alarak sular temiz dedi. Takıye yaptı. Yine hile yaptılar. Sularımız mikroplu, doğan çocuklar ölür, yaşlılar hastalanır, kanser hastası olanların kanser hastalıkları daha da hızlanır, ölüme doğru giderler. Bu neden suları klorlaması, klor cihazlarını alması lazım.”şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda, yapacaklarını değil, yaptığı hizmetlerin reklamını yapması gerektiği belirten Özdağ;”Cengiz Ergün’ü, suya yapılan indirimden dolayı şantajları bırakmayı, tehditleri bırakmayı ve tasarruf yaparak daha ciddi hizmetler yapmayı, başka yerlerden tasarruf yaparak halka daha iyi hizmetler yapmaya davet ediyorum. Billboardlardan filan vazgeçsin artık. Yapacaklarını değil, yaptıklarını duyursun. Manisalılar görüyorlar. İnşallah 2019’da sandıkta hesaplaşacağız.”dedi.

Düzenlenen programa, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İlçe Bakanı Mürşit Gedizli, Turgutlu Iğdırlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Tamer Dizman, Turgutlu Engelleri Aşalım Dernek Başkanı Abdülselam Alpkan ve davetliler katıldı.