TFF 3. lig 2. grup temsilcisi Turgutluspor ikinci devreye 3 puanla başladı.

Deplasmanda Yeşil Bursa ile karşılaşan kırmızı siyahlılar orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın 53. dakikasında yeni transferi Ozan Şamiloğlu’nun ayağından bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 30’a çıkardı.

DK. 21 Yeşil Bursa atağında ceza alanı içerisinde Tugay müsait pozisyonda topla buluştu, vuruşunda Turgutluspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

DK. 25 Sol kanattan gelen Yeşil Bursa da bu defa altı pas çizgisi üzerinde Arif Şahin topla buluşan isin oldu. Arif’in kötü vuruşunu Turgutluspor savunması uzaklaştırdı.

DK. 27 Turgutluspor kontra atağında Yaşar sağ taraftan çizgiye kadar indi, ceza alanına girerken düşürüldü, kullanılan serbest vuruş kornere çıktı, Yaşar Yılmaz’ın kullandığı kornerde Muhammed Can altı pas üzerinde müsait pozisyonda topu yukardan auta gönderdi.

DK. 43 Bu dakikada Turgutluspor mutlak golden oldu. Orta alan mücadelesinde Fatih Somunca savunmanın arkasına çok iyi bir top gönderdi, Yaşar Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza alanı çizgisine kadar çıkan kalecinin solundan meşin yuvarlağı yollayan Yaşar’ın vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına Turgutluspor daha iyi başladı.

DK. 53 Turgutluspor golü buldu. Bu dakikada orta sahada soldan taç atışı kullanan kırmızı siyahlılar sol çaprazda yeni transfer Ozan Şamiloğlu’nu topla buluşturdu. Ozan çaprazdan ceza alanına girdi ve çok klas bir vuruşla Yeşil Bursa kalecisinini solundan meşin yuvarlağı rakip filelere bıraktı. 0-1

DK. 55 Golün hemen ardından karşılık vermek isteyen Yeşil Bursa da Arif ceza alanına doldurdu, Ozan Karabacak arka direkte kafayı vurdu az farkla top auta çıktı.

DK. 72 Turgutluspor atağında Ferdi soldan iyi götürdü, müsait pozisyonda ceza ayayı üzerindeki Yaşar’ı gördü, bu oyuncunun vuruşu kalecide kaldı.

DK. 75 Ömer Faruk mutlak golü önledi. Turgutluspor kalesinde bu dakikalarda etkili olan Yeşil Bursa atağında Arfi Şahin ceza alanı içerisinden yerden tam köşeye sert vurdu, Bursa taraftarı gol diye ayağa kalktı ancak Turgutluspor’un başarılı file bekçisi Ömer Faruk adeta köşeye uzadı ve topu kornere çeldi.

İlerleyen dakikalarda her iki ekibin geliştirdiği cılız ataklardan gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla kırmızı siyahlılar ikinci devreye Bursa deplasmanında 3 puanla başlayarak taraftarını yeniden umutlandırdı.