Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi için bir rüya projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ovacık Yaylası’nda 94 bin 900 metrekarelik alan üzerinde hayat bulacak Ovacık Yaylası Gençlik Kampı projesinin sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, projenin yalnızca Manisa’ya değil tüm Ege Bölgesi’ne hitap edeceğini belirterek, hayırlı olmasını temenni etti.

Turgutlu ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yaklaşık 850 metrelik rakımda yer alan Ovacık Yaylası, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı proje ile bir rüyayı daha gerçeğe dönüştürüyor. Aktivite alanları, hobi bahçeleri, spor sahaları, otel ve yüzme havuzu gibi birbirinden farklı unsurları içerisinde barındıracak olan Ovacık Yaylası Doğal Gençlik Kampı Projesi’nin sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Turgutlu Ovacık Yaylası Gençlik Kampı projemizin uzun süreden beri devam eden çalışmaları tamamlandı. Önce projesi, ardından yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamladığımız projemizin Kamu İhale Kurumu’ndaki süreci de tamamlandı ve kurumumuz haklı görüldü. Bugün sözleşmesini imzalıyoruz. Pazartesi günü de yer teslimini yaparak, hemen çalışmalara başlayacağız. Turgutlu’ya prestij kazandıracak, gençliğe hizmet edecek önemli bir proje. İçinde spor sahaları, aktivasyonlar, otel, yüzme havuzu, hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemeleriyle çok rağbet görecek bir tesis olacak. Tesisin yalnızca Manisa’ya değil tüm Ege Bölgesi’ne hitap edeceğini düşünüyorum. Manisa’mız ve Turgutlu’muz için hayırlı olsun diyelim. Müteahhit firmaya da kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Projemizin yapım süresi 450 gün” diye konuştu.

Projede Yok Yok

Turgutlu ilçe merkezine 30 kilometrelik uzaklıkta, yaklaşık 850 metrelik rakımda yer alan Ovacık Yaylası’nda hayata geçirilecek olan Gençlik Kampı Merkezi’nde ”Bungalov evleri, sporcu konaklama tesisi, yarışmalı aktiviteler, doğa yürüyüş parkurları, hobi bahçeleri, bisiklet yolları, nizami futbol sahası, tenis sahası, basketbol sahası, atölyeler, fitness merkezi, yazın ve kışın kullanılabilecek yüzme havuzları, restoran, kamp alanları, engelli koşu sahası, toplantı salonları, masa tenisiyle mevcut alan çok cazip bir hale dönüşecek.