Turgutlu’da otel’de yaşayan bir şahıs odasında ölü halde bulundu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 65 yaşında ki bir erkek şahıs kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Turgutlu’da yaşayan ve fırıncı ustası olduğu öğrenilen 65 yaşında ki Çetin Kara, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yerleştirildiği otel odasında ölü bulundu. 5 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Çetin Kara’nın ailesi tarafından istenmediği, ihtiyaç sahibi olduğu için Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir otele yerleştirildiği öğrenildi.

5 çocuk babası olduğu öğrenilen ve ailesi tarafından bakılmadığı iddia edilen Çetin Kara’nın cenazesi ikindi namazına müteakip Alankuyu caminde kılınacak cenaze namazı sonrası Turgutlu Belediyesi yeni kabristanında toprağa verilecek.