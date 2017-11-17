Manisa’nın Turgutlu İlçesindeki ortaokul öğrencileri ‘şemsiyeni de al gel’ adı altında düzenlenen proje kapsamında yağmur duası yaptılar.

Turgutlu Niyazi Üzmez Ortaokulu öğrencileri okul idaresi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında 17 Kasım 2017 Cuma günü okul çıkışında istiklal marşı töreni sonrasında yağmur duası yaptılar. Turgutlu’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle okul tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Turgutlu Niyazi Üzmez İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yapılan yağmur duası öncesinde okul Müdürü Ahmet Güner “genel müdürlüğümüzün, projesi kapsamında duanın hayatımızda ki önemi konusunda bugün yağmur duamızı yapmak için toplanmış bulunmaktayız. Öğrencilerimize duanın önemini anlatmak ve vurgulamak için şemsiyeni al gel sloganı ile etkinliğimizi düzenliyoruz. katılan herkese teşekkür ediyoruz. Dualarımızın kabul olması ve dileğiyle” dedi.

Okul müdürünün konuşması sonrasında yağmur duası yapıldı.

Etkinliğe AK Parti İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, vatandaşlar, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.