Turgutlu Belediyesi Eski Başkanı Ak Partili Serhat Orhan gündeme dair gazetemize açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin ilçede devam eden özellikle yol çalışmalarını eleştiren Orhan; “ben milletimin sesine tercüman oluyorum, olmaya da devam edeceğim” dedi.

2014 yılında yapılan seçimlerde vatandaşların MHP’yi tercih ettiğini ve buna saygı duyduğunu belirten Orhan; ‘yaklaşık 4 yıl oldu vatandaş 4 yıldır hizmet bekliyor, ama sonuç hüsran, tam bir hayal kırıklığı.” ifadelerine yer verdi.

10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yapılan Atatürk Bulvarı ve Kervayolu caddelerinin yapımı aşamasında neredeyse her sabah 7.30 ila 8.00 saatleri arasında bu caddeleri kontrol ettiğini hatırlatan Orhan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle şunu söyleyeyim şuan da bende Ergenekon Mahallesinde oturan sıradan bir vatandaşım. Oradaki yol çalışmalarını, kazı çalışmalarını gördüm. Benim bildiğim belediye başkanlarında sistem şudur. Belediye bir yolu ya da bir hizmeti ihale eder, ondan sonrada, o yol ve hizmetin yapılma aşamasında da belediyenin yetkili birimleri, fen işleri, imar ve hangi birimler ise, ağırlıklı park bahçe ve fen işleridir. O yapılan yolu teknik ekip, kazı çalışmasından tutunda en son final çalışmasına kadar, kumlama çalışmasına kadar belediye bunu kontrol eder. Şimdi bu konuda baştan sona yanlış yapılan bir sistem var, prestij yolları, biz yapılan her güzel şeyi alkışlamasını biliriz, tebrik ederiz, benim şuanda siyasi bir kimliğim yok, Ak Parti’nin bir üyesiyim ben, Ergenekon Mahallesi üyesiyim. Bu sıkıntılı durumları vatandaşların gördüğü gibi bende gördüm. Ama ben bu yollar yapılırken hiç bir yerde Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin gelip kontrol yaptığını görmedim. Kim kime dum duma bir sistem çalışıyor. Sayın Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ‘biz henüz yolu teslim almadık, henüz para vermedik’ diyor bu bir mazeret, peki bu kadar yapılan bir iş, bu kadar yapılan parke taş döşemesi ve diğer hizmetler, bu kimin parası, müteahhidin parası kimin parası, önemli olan bu hizmetlerin kontrollü bir şekilde A’dan Z’ye, temel aşamasından final aşamasına kadar kontrol edilmesi ve ondan sonra da belediyeye faturasını keser hak edişini alır. Şimdi daha açılmadan yollar eğri büğrü oldu. Müteahhit zaten bir felaket, kimde bilmem tanımam, görmem ama yapılan işler o kadar baştan savma, o kadar yandaş kişilere yaptırdığı belli aşikâr.

VATANDAŞ ARTIK BUNLARI MAKARA’YA ALIYOR

Hatırlatıyorum; Atatürk Bulvarı yapılırken, Kervan Yolu Bulvarı yapılırken, her sabah 07.30 ile 08.00’da ben oradaydım. Her gün akşamları gidip kontrol ederdim. Kumlamanın ne kadar yapıldığı, parke taşlarının kalitesi, o parke taşlarının tarat numenlerini alınıp analize giderdi. Sağlamlık analizine giderdi. Şimdi biz hep şunu söyledik, biz 10 yıl belediye başkanlığı döneminde, dedik ki iktidarla aynı dili belediye, 2014 yılı belediye seçimlerinde de şunu söyledik. Kardeşim ama bizi seçin ama onları seçin, ama ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesini aynı partiden seçin, vatandaşımıza saygı duyuyoruz, vatandaşımız MHP’li belediye başkanlarını tercih etti, şimdi halkımız bunlardan layıkıyla hizmet bekliyor. Nerdeyse 4 yıl tamamlandı tam bir hayal kırıklığı, işte planlamaymış şuymuş buymuş, yani bir işin planlaması 4 yıl mı sürer. Vatandaşlar bana sosyal medya aracılığıyla, Facebook’tan, twitter’dan yolların hallerini fotoğraflayıp gönderiyorlar ve benden yardım istiyorlar. Ben eski bir belediye başkanı olarak BİMMER ve İç İşleri Bakanlığına fotoğraflarla birlikte durumu arz ettim. Sonra da sayın Cengiz Ergün ‘aday olacakmış her halde ve aday olmak beklentisi içindeymiş’ diyor. Sayın Cengiz Ergün sen bu yolları, Turgutlu Belediye Başkanı ile birlikte prestij yolları diye bilbordlar hazırlıyorsun, Turgutlu’nun her yerine asıyorsun ve diğer ilçelerde de yapıyorsun. Bizim istediğimiz şu; bak Atatürk Bulvarımız yapılalı kaç yıl oldu, eğrilen bozulan yok. Kervan Yolunu yapalı kaç yıl, bir tane eğrilen, bozulan, çöken yolumuz yok, daha yapılan 100 bin metrekarenin üzerinde parke taşı döşenmiş yollarımız var. Vatandaşlarımız bunlardan memnun, bundan sonrada diyorlar ki alt yapı hizmeti yapsaydınız, peki bir şey soracağım size, ben 10 yıl belediye başkanı olduğum dönemde, çok nadiren su kesintisi olmuştur. Çok nadiren yol bozulmuştur. Evet daha güzelini yapıyorsun, alt yapısını da yapıyorsun, tebrik ederim. Ama Turgutlu’nun her yerini köstebek yuvası haline getirmene gerek yok ki, Turgutlu’nun onlarca cadde ve sokağı kazılmış ve çamur bir vaziyette, yine facebook’tan bir vatandaşımız ileti göndermiş, ‘lütfen bu caddede yağmurlu zamanlarda yüzme bilmiyorsanız, sokağa çıkmayın’, artık insanlar işi ‘Tİ’ye almaya başladı. Yine bir başka vatandaşımız, twitter’dan fotoğraf paylaşmış, bu Serhat Orhan’ın Atatürk Bulvarı, bu Cengiz Ergün’ün Fatih Caddesi, aradaki 7 farkı bulun diye, millet artık işi makaraya sarmaya başladı. Burada sen Serhat Orhan ile ne uğraşıyorsun. Serhat Orhan’ın şuan siyasi kimliği yok. Serhat Orhan bu memlekete alnının teriyle 10 yıl hizmet etmiş bir adam. Bu yolları bir plan program dâhilinde kaldırırsın ve bu plan program dâhilinde kimseyi rahatsız etmezsin. Biz başta Atatürk Bulvarı, Kervan Yolu ve birçok mahallenin sokaklarını yaptık ama kimseyi bu kadar isyan noktasına getirmedik. Hiç kimse benim kapıma gelip, benim evimin önü bu halde demedi. Su Brajmanlarım bağlandı karşılığında 68 Lira, 78 Lira, 118 Lira para isteniyor diye benim karşıma çıkmadı. Şimdi bunlar çok yanlış şeyler. Alabilirsin, ne alıyorsan açık açık söylersin, bir kart sistemi getirdiler, olan var olmayan var. Bizim memleketimiz çiftçi memleketi, dönemsel parası geçiyor eline, şimdi adamın parası yoksa ne yapsın, ben başka şey söylemek istemiyorum, ben milletimin derdine tercüman oldum. Milletimin derdine tercüman oldum ki bu kadar anormal ses getirdi. Ve olmaya da devam edeceğim. Sorun gördüğüm, sıkıntı gördüğüm her yeri, önce yetkili mercilere, ondan sonra da hükümetimizin ve devletimizin yetkili mercilerine aktarmaya devam edeceğim. Çünkü bu para benim param, bu para senin paran, senin devletine ve belediyeye verdiğin vergilerle elde edilen bütçe ile bu yatırımlar yapılıyor. Cengiz Ergün Beyefendi, Manisa’nın onlarca ilçesine, onlarca beldesine Milyonlarca Lira bilbordlar yaptıracağına, biraz tasarruf etsin, kendine düzgün müteahhitler bulsun, yapılan işleri de ta başlangıcından sonuna kadar Belediyenin ekiplerine ve mühendislerine iyice adam gibi kontrol ettirsin.

IRLAMAZDA TAM BİR HIRSIZLIK, TAM BİR AYMAZLIK VAR..

Irlamaz zaten felaket, Irlamazda tam bir kopyacılık, tam bir hırsızlık, tam bir aymazlık var. Neden?. Ne Cengiz Ergün’ün, nede Turgay Şirin’in Irlamaz’la ilgili bir projesi yok. Ama sebep şu; burada mesele Serhat Orhan meselesi, Serhat Orhan ile yatıyorlar Serhat Orhan ile kalkıyorlar. Neden? Serhat Orhan’ın izini silmek istiyorlar. Orası vatandaşımıza bedelsiz, ücretsiz piknik ondan sonra spor, kafeterya, yüzme havuzu, amfi tiyatroda hizmet gören bir yer, tırnaklarımızla kazıyarak yaptık, neticesinde yüzlerce ağaç katledildi. Sulaması yapılmadı kurudu, şimdi orayı farklı aktivasyon alanlarıyla zenginleştirmeye çalışıyorlar. Ama oradaki amaç; size çok açık ve net söylüyorum. Belki seçimden önce yapmaya cesaret edemezler, orayı paralı hale getirip bir yandaşına peşkeş çekmek. Ama Allah’ın izniyle halkımız bunlara dur diyecek. Ben buna inanıyorum. Ben şimdi şunu söylüyorum, Turgay Şirin, senin 5 yılda 50 mega projen içerisinde Irlamaz ile ilgili bir şey varmıydı?, yoktu. Prki ben bir şey daha söyleyeyim. 13 ile 15 Milyon Lira para harcattınız Manisa Büyükşehir Belediyesine, eğer gücün yetiyorsa o parayı harcatmayacaktın, senin Irlamaz’ın alternatifi gördüğün Çakal Azmak projesini hayata geçirtseydin Cengiz Ergün’e, bizim konuşacağımız çok şey var. Ama biz terbiyemizden, sakinliğimizden sesimizi çıkarmıyoruz. Bizi, partimizi itham altına aldıkları zaman aslan gibi kükreriz.

BEN VATANDAŞIMIN DİLİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Ben vatandaşımın dili olmaya, vatandaşımın gözü olmaya, vatandaşımın kulağı olmaya devam edeceğim. Çok net olaraktan şunu söylüyorum, adaylık gibi bir beklentim yok. Partim bana ne göreve verirse biz o görevi yapmaya hazırız. Onurumuzla, gururumuzla, şerefimizle 10 Turgutlu Belediye Başkanlığını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizim Turgutlu Belediye Başkan adayımız bu diyecek, biz onun arkasında koşturacağız. Manisa’da adayımız bu diyecek, biz onun arkasında olacağız. Önce 2019 Mart ayında sonra da 2019 Kasım ayında genel başkanlık seçiminde, Ak Parti için, Recep Tayyip Erdoğan için, bu Türkiye için gece gündüz çalışacağız.

DEVLET BAHÇELİ’Yİ SAYGIYLA ANIYORUM

Bakın Türkiye’nin üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye’yi 17-25 Aralık sürecinde iftiralarla, yalanlarla al aşağı yapmak istediler. Orada tutturamadılar sonra 15 Temmuz’u denediler. 15 Temmuz’da dış güçlerin desteğiyle, içerideki şerefsiz vatan hainleri 250’in üzerinde Şehit, 2500’ün üzerinde Gazi ile bu ülkeyi 70 milyon insan savundu. Şimdi de Rıza Zarrap iftirası ile bu memleketi ekonomik olarak diz çöktürmek istiyorlar. Ama Allah’a şükür bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Milyonlarca insan bu insanı çok seviyor. Sonuna kadar da arkasındayız. Hiç merak etmesindeler. Devlet Bahçeli’ye de burada saygıyla anıyorum. Gerçekleri gördü, doğruları gördü, Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek dedi. Ve şuanda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hareket ediyor, ama onun partisindeki belediye başkanlarını eleştirmememiz anlamına gelmez, doğruları görürüz alkışlarız, yanlışları gördüğümüzde de sonuna kadar eleştiririz, bunu da herkes bilsin, tüm Turgutlulara saygılarımı sunarım.”