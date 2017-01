22. ve 24. dönemlerde Manisa Milletvekilliği yapan CHP’li Hasan Ören Başkanlık sistemi hakkında halkın kanaat sahibi olmadığını ve bunun sanki halktan gizlendiğini söyledi.

Vatandaşların halk oylaması ile neye evet ya da neye hayır diyeceklerini tam olarak bilmediklerini belirten Ören;”Herkes kendine göre bir şeyler söylüyor. Fakat kimse tam olarak bir şey bilmiyor. TBMM’de bu görüşme ve oylamalar yapılırken keşke canlı olarak yayınlasaydılar da bizde ne olduğunu görseydik. Durum çok vahim. Nereye sürükleniyoruz bilmiyoruz. Bu şartlarda Evet demek mümkün değil” dedi.

15 Temmuz Darbe girişimi ile ilgili de konuşan Ören;”Her partiden FETÖ üyesi varda AK Parti den yok mu? Birileri CHP’de FETÖ’cü ararken kendi içlerine neden bakmıyorlar. Biz uzun yıllar önce bu örgütü dile getirdiğimizde, bizi topa tutuyorlardı. Bakın bu örgüt 15 Temmuz da neler yaptı. Darbe asla kabul edilemez. Ama ülkeyi bu tür olaylardan kurtarmak istiyorsak her yerden bunları temizlemek lazım.”ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında yola çıktığı isimlerden kimse kalmadığını da sözlerine ekleyen Eski Vekil Ören;”Recep Tayyip Erdoğan’ı öyle bir havaya sokmuşlar ki her yaptığını doğru sanıyor. Yola çıkarken yanında olan isimlerden neredeyse kimse kalmadı. Her şeyin bir kişiye bağlı olması gibi bir durum kabul edilemez. Böyle tek adamlık oylamasına hayır diyeceğim ve kahve kahve gezerek hayır çalışması yapacağım. MHP tabanında da bu durumdan rahatsız olanlar var. Birçok MHP li seçmen referandumda hayır diyecek. Kimse açıklanan oy oranlarına inanmasın. Hayır diyenlerin sayısı kat kat fazla çıkacak”.dedi.