Turgutlu’da motosiklet hırsızlığı olayları vatandaşların cebini yakıyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bugün meydana gelen olayda motosiklet hırsızları bir vatandaşın motosikletini önce çaldı ardından da yakarak imha etmeye kalktı.

Turgutlu Mustafa Kemal Mahallesinde oturan babasını ziyarete giden Turgut Savaş isimli vatandaş evin kapısının önüne motosikletini bıraktı. Babasını ziyaret ettikten sonra dışarıya çıkan Savaş 45 ZC 373 plakalı motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Hemen 155 Polis’e konu hakkında bilgi veren çaresiz vatandaş, emniyete giderek ihbarda bulundu.

Bu süre içerisinde motosikleti çalarak eski Kemalpaşa yolu Irlamaz çayı kenarına götüren ve henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar motosikleti ateşe verdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede bulunan motosikletten geriye sadece küller kaldığı görüldü.

Motosikletinin küle dönen halini gören Turgut Savaş ise; “bunu yapan vicdansızlar umarım en kısa süre içinde yakalanır ve adalette gereken cezayı verir. Ben işçiyim ve zorluklar içerisinde aldığım motosikletimi önce çalmışlar ardından da delil bırakmayım diye yakmışlar, çok üzgünüm.” dedi.

İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinden delil toplayarak hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.