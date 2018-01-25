Ligin 2. Yarısına Yeşil Bursa galibiyeti ile başlayan Turgutluspor stoper Ömer Arslan ile anlaştı.

Anadolu Bağcılar maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren kırmızı siyahlılarda Efşan ve Mehmet’in sakatlıklarının sürdüğü öğrenilirken, kırmızı siyahlılar Altay ve Diyarbakır formaları giyen genç stoper Ömer Arslan la sözleşme imzaladı.

Turgutluspor’un sezon başı İstanbulspor’dan transfer ettiği Aziz Ceylan’ın sözleşmesi ise karşılıklı olarak fesih edildi. Ligin ilk yarısında 5 gol atan oyuncunun yönetime ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi.

Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer “Hafta sonu sahamızda zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Anadolu Bağcılarspor’u yenerek iç saha şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Bu karşılaşmadan 3 puan alarak Play Off hedefimizi sürdürmek ve üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Ayrıca üst üste yaşanan sakatlıklarla da bir yandan mücadele ediyoruz. Stoper mevkisinde oynayan oyuncularımız sakatlıklar yaşadı. Bizde önceki sezon Altay geçtiğimiz sezonda Diyarbakır formaları giyen Ömer toprak ile anlaşma sağladık.” dedi.