- TURGUTLUSPOR’UN GRUBU PAZARTESİ BELLİ OLACAK
- TAKLA ATAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI
- GALERİCİLER SİTESİNE UÇTU
- TURGUTLU’DA 1 KİŞİ TRENİN ALTINDA KALDI
- TURGUTLU’DA AKILLI SAYACI ANLATTILAR
- FETÖ OPERASYONUNDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI
- TURGUTLU’DA KCK OPERASYONU 5 GÖZALTI
- OKUL DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR
- ÖZDİLEK SİNEMA KEYFİ YAŞATIYOR
- KAYMAKAM ARNAVUT DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
- KÜÇÜK KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
- YAZIN KEYFİNİ AQUAPARKTA ÇIKARIYORLAR
- TURGUTLU İNCİR ŞENLİĞİ’NDE BULUŞACAK
- KAYABAŞ: ADALET İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ
- ŞİRİN’DEN MUHTARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
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