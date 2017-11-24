24 Kasım Öğretmenler Günü Turgutlu’da düzenlenen törenle kutlandı.

Turgutlu Mesadet Özcan Konferans salonundan düzenlenen törene, Kaymakam Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunması le başlayan törende, emekli öğretmenler adına Tahsin Bozkurt bir konuşma yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından İlçe Kaymakamı Uğur Turan bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, Öğretmenlerin öğrencilerine ve topluma karşı örnek teşkil ettiklerini ve buna göre hayatlarını sürdürmeleri gerektiğini belirten Kaymakam Turan, güzel bir öğrenci yetiştirmenin, geleceğe yönelik en büyük yatırım olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerini okumasının ardından, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etmesi ile tören son buldu.