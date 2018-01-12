Turgutlu Mehmet Altan Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Turgutlu’da görev yapan gazetecileri konuk ettiler.

Minik öğrenciler gazetecilere merak ettikleri soruları sordular. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette gazeteciler mesleki bilgi ve birikimi minik öğrencilere aktardı.

Turgutlu Mehmet Altan Anaokulu Müdürü Ümran Erdoğan ve okul eğitimcileri tarafından hazırlanan programa Turgutlulu gazeteciler konuk oldu. 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü nedeniyle düzenlenen programda minik öğrenciler gazetecilikle ilgili merak ettiği soruları sordular. Soru-cevap şeklinde geçen programın sonunda gazeteciler ve öğrenciler birlikte anı fotoğrafı çektirdi. Öte yandan minik öğrenciler gazeteci büyüklerine hediyeler verdi.