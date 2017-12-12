Turgutlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Turgutlu Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Kızılay tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen bağış kampanyasına öğrenciler destek verdi.

Kızılay’ın yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin gururu olduğunu ve zor zamanların dostu olduğunu belirten İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür;”Kızılay, sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın en büyük kurumlarından. Dünyanın neresşnde olursa olsun bir felaket yaşansa kızılay oraya yetişiyor. Kızılay’ın en büyük ihtiyacı kan, bizde buna katkı sğalamak için genç kardeşlerimizle böyle bir bağış kampanyası düzenledik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.”dedi.

Eksür ayrıca, kampanya çerçevesinde şuana kadar 23 ünite kan topladıkları, fakat hedeflerinin günlük 50 ünite olduğunu söyledi.