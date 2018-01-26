Turgutlu’da İmam Hatip Lisesi öğrencileri, vatandaşlara bayrak dağıtarak, Afrin’e yönelik düzenlenen “Zeytin Dalı” harekatına destek verdiler.

Öğrenciler, ilçenin en işlek caddelerinden olan Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtarak, operasyon süresince asmalarını istediler.

Öğrenciler adına konuşan Turgutlu Öğrenci Meclisi Başkanı Hamza Coşkun, duaların ve desteklerinin her zaman görevi başında olan asker ve polislerle olduğunu söyledi.

Afrin’e yönelik düzenlenen “Zeytin Dalı” harekatında askerlerin zor şartlarda görev yaptıklarını hatırlatan Coşkun;”Bizler orada görevli askerlerimizin zor şartlarda ülkemizi ve bayrağımızı savunduklarını biliyoruz. Onlara manevi destek sağlamak için vatandaşlarımıza bayrak dağıtarak ev ve iş yerlerine asmalarını istedik.”dedi.