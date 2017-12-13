Turgutlu Besime Elagöz Anadolu Lisesi öğrencileri Huzur Evi’ni ziyaret ettiler.
Turgutlu Besime Elagöz Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında biri dizi etkinliklere katıldılar. Öğrenciler öğretmenleri nezaretinde Turgutlu Huzur Evi’ni ziyaret ettiler. Huzur Evin’de kalan yaşlılarla hoş vakit geçirdiler. Besime Elagöz Anadolu Lisesi öğrencileri yaptıkları bu etkinlikle Huzur Evin’de kalan yaşlıların gönüllerini aldılar onlarla sohbet edip yaşlıların isteklerini dinlediler.