Turgutlu Besime Alagöz Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz gün ziyaret ettikleri huzur evi sakinlerini okullarında ağırladılar.
Okulların sosyal projeler kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalardan gönülleri fethediyorlar. Turgutlu Besime Alagöz Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde ziyaret ettikleri Huzur Evi sakinlerini okullarında sabah kahvaltısında ağırladılar. Besime Alagöz Anadolu Lisesindeki kahvaltıya Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kahvaltı sonra okul öğrencileri Huzur Evi sakinlerine müzik ziyafeti çektiler. Yaşlılar gördükleri ilgiden memnun oldular