- ARTIK HEM DAHA GÜVENLİ HEM DE DAHA RAHAT
- OĞLUNUN YARALADIĞI BABA YAŞAMA VEDA ETTİ
- ATAMAN AİLESİNİN ACI GÜNÜ
- ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ 2 AĞIR YARALI
- GERÇEĞİNİ ARATMADI
- SERHAT ORHAN ‘EVET’ DİYOR
- TURGUTLU’YA BAĞLANMAK İSTİYORLAR
- ENGELLİ YÜZÜCÜNÜN HEDEFİ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ
- SİNEMA KEYFİ ÖZDİLEK’TE YAŞANIR
- ŞİRİN’DEN KADINLAR GÜNÜ JESTİ
- İLK PROGRAMINI KADINLAR İÇİN YAPTI
- KÖKTOPÇU: SAYAR ÜZERİMDEN PRİM YAPMAKTAN VAZGEÇMELİ
- TURGUTLU’DA KAZA 7 YARALI
- EN BÜYÜĞÜ 88, EN KÜÇÜĞÜ 61 YAŞINDA
- AK PARTİ TURGUTLU’DA ”EVET” İÇİN SAHALARA İNDİ.
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